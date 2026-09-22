Ученые сравнили распространение оспы обезьян с эпидемией ВИЧ

В центре «Вектор» заявили о развитии оспы обезьян по пути ВИЧ-инфекции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эпидемия оспы обезьян в мире развивается по пути ВИЧ-инфекции, перейдя от полового пути передачи к другим формам распространения, передает РИА «Новости». Об этом на форуме OpenBio сообщил главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра «Вектор» Сергей Щелкунов.

«С 2024 года развивается эпидемия центральноафриканского варианта вируса, который вызывает более тяжелую инфекцию с большим числом летальных случаев. Способ половой передачи сейчас уже перешел на другой уровень. Здесь история как бы повторяет ВИЧ-инфекцию, которая тоже началась с некоего сообщества, про которое вы знаете, а теперь она распространяется уже всеми возможными другими способами», – сказал Щелкунов.

Ученый отметил, что долгое время заболевание не выходило за пределы Африки. Однако в 2022 году произошел выброс вируса, чему способствовало массовое передвижение людей после окончания эпидемии коронавируса. В итоге инфекцию лабораторно подтвердили в 144 странах мира, изучив порядка 200 тыс. случаев.

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