Лавров заявил об отсутствии ответа Британии по делу Скрипалей

Лавров: Британия оставила без ответа запросы России по делу Скрипалей

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва так и не дождалась реакции на многочисленные официальные запросы Следственного комитета и Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

Выступая на форуме «Диалог о фейках», он напомнил об информационной провокации против России, связанной с обвинениями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

«Мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылками на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане», – отметил министр в своем выступлении.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Лондон фактически взял российских граждан в заложники.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года, когда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили в случившемся Россию, заявив об использовании вещества «Новичок».

Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. Российский МИД неоднократно направлял дипломатические ноты с требованием предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, а также предлагал провести совместное расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года посольство России в Великобритании отвергло обвинения в причастности Москвы к покушению на Сергея Скрипаля.

Британская сторона передала Москве ноту об отказе Юлии Скрипаль от консульского содействия.

Посольство России в Великобритании заявляло, что после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы, что и у других стран была возможность производства «Новичка».