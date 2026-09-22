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    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
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    22 сентября 2026, 11:57 • Новости дня

    Лавров заявил об отсутствии ответа Британии по делу Скрипалей

    Лавров: Британия оставила без ответа запросы России по делу Скрипалей

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва до сих пор не получила ответа от британских властей по инциденту в Солсбери.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва так и не дождалась реакции на многочисленные официальные запросы Следственного комитета и Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

    Выступая на форуме «Диалог о фейках», он напомнил об информационной провокации против России, связанной с обвинениями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

    «Мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылками на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане», – отметил министр в своем выступлении.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, Лондон фактически взял российских граждан в заложники.

    Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года, когда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти обвинили в случившемся Россию, заявив об использовании вещества «Новичок».

    Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. Российский МИД неоднократно направлял дипломатические ноты с требованием предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, а также предлагал провести совместное расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года посольство России в Великобритании отвергло обвинения в причастности Москвы к покушению на Сергея Скрипаля.

    Британская сторона передала Москве ноту об отказе Юлии Скрипаль от консульского содействия.

    Посольство России в Великобритании заявляло, что после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

    Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

    21 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции

    Песков отверг обвинения Марин Ле Пен в угрозах со стороны России

    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера фракции «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз.

    «С такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний, передает РИА «Новости».

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными опасения Парижа об угрозе военного конфликта.

    Ранее Кремль указал на усиление Францией политического давления на Москву.

    Партия Марин Ле Пен перед выборами удалила со своего сайта информацию о намерении развивать дипломатические связи с Россией.

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    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    21 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей

    Качиньский: Киев хотел втянуть Польшу в конфликт созданием единого государства

    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт путем создания единого государства.

    Украина в начале конфликта рассчитывала на действия Варшавы, которые оказались неприемлемыми для польской стороны, заявил Качиньский, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном конгрессе «Молодежь за Польшу завтрашнего дня», политик отметил изменение позиции украинского руководства.

    «Обычно находилось решение, которое поддерживало бы хорошие польско-украинские отношения. <...> Позже события стали разворачиваться совершенно по-другому, но здесь нужно четко отметить, что украинцы изменили свое мнение. Думаю, изначально у них была несколько странная идея – втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства», – сказал Качиньский.

    Политик также предположил, что статус Польши как члена НАТО повлиял на планы Киева. Он добавил, что украинская сторона, вероятно, считала возможным вступление в альянс через объединение двух стран. До конца 2023 года партия «Право и справедливость», лидером которой является Качиньский, находилась у власти в Польше.

    Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

    Весной прошлого года Ярослав Качиньский подтвердил планы Североатлантического альянса по отправке миротворческой миссии на украинскую территорию.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал будущее исчезновение политических и экономических границ между двумя государствами.

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    22 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    @ PLANET PHOTOS//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудский актер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о двадцатилетней вражде с Арнольдом Шварценеггером, которая в свое время казалась вопросом жизни и смерти.

    «Мы готовы были вцепиться друг другу в глотку. Это не было шуткой. Это был вопрос жизни и смерти», – признался актер в интервью The Sunday Times Magazine.

    Сталлоне добавил, что их вражда стала мощным мотиватором на пути к вершинам Голливуда. Конкуренция заставляла обоих работать усерднее и тренироваться больше.

    Конфликт начался в январе 1977 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Арнольд Шварценеггер получил награду за лучший актерский дебют и, по словам Сталлоне, хвастался этим. Сильвестр Сталлоне тогда претендовал на призы за фильм «Рокки» и заметил насмешки со стороны коллеги, когда проиграл в номинации «Лучший актер».

    Ситуация обострилась, когда «Рокки» признали лучшим фильмом. Сталлоне вспоминал, что в тот момент швырнул огромную вазу с цветами в сторону Шварценеггера. Это положило начало десятилетней вражде, во время которой актеры не могли находиться рядом.

    Примирение произошло в 1991 году благодаря совместной работе над созданием сети ресторанов Planet Hollywood. Шварценеггер ранее отмечал, что именно этот проект помог им найти общий язык.

    Впоследствии бывшие соперники вместе снимались во франшизе «Неудержимые», а Сталлоне даже принял участие в документальном фильме о коллеге, назвав его выдающимся героем боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лундгрен вспомнил, как из-за него Сталлоне попал в больницу на съемках «Рокки IV».

    Ранее видеокассету с фильмом «Терминатор» продали за 32,5 тыс. долларов.

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    21 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений

    Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений

    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы продолжают успешное наступление, двигаясь к стратегически важному городу Доброполье одновременно с двух разных направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются к Доброполью, двигаясь одновременно с южного и северо-восточного направлений, передает ТАСС.

    «Наши подразделения сейчас продвигаются с нескольких направлений к Доброполью с южного направления и с северо-восточного направления», – рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Руководитель региона подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. По его словам, именно через Доброполье проходит ключевая трасса со стороны Днепропетровской области, обеспечивающая снабжение украинской группировки в Краматорске и Славянске.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о вклинивании российских войск в оборону ВСУ около Доброполья.

    В начале сентября на территории города начались активные уличные бои.

    Летом президент России Владимир Путин заявил о преодолении сложной линии инженерных заграждений на этом направлении.

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    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

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    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    22 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оригинально ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге на критику из-за отказа Будапешта вступить в новое региональное объединение.

    Глава венгерского правительства сравнил ситуацию вокруг создания альянса с приглашением поиграть в мяч, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский министр возмутился резкими высказываниями политика о нежелании присоединяться к Карпатской восьмерке.

    «Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсети.

    Он подчеркнул, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо. Карпатская восьмерка была создана по инициативе Киева в сентябре 2026 года при участии Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового внешнеполитического формата «Карпатская восьмерка».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от участия в этом инициированном Киевом объединении.

    Глава венгерского правительства заодно исключил возможность строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов на территории своей страны.

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    21 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Российский завод американской компании Aptar передали во временное управление

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский завод производителя пластиковой упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    Российское предприятие производителя пластиковой упаковки Aptar перешло под временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»), передает ТАСС. Соответствующее решение закреплено в указе президента России.

    В документе уточняется, что передаче подлежат 100% долей в уставном капитале ООО «Аптар Владимир». Ранее этот актив принадлежал американской компании Aptar Europe Holding.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    В середине сентября производитель тары Canpack объявил о полном выходе с российского рынка.

    В августе глава государства отменил режим временного управления для двух дочерних предприятий этой польско-американской компании.

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    21 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французскую партию Марин Ле Пен типичной европейской русофобской политической силой.

    Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний.

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами. При этом недавние социологические опросы предсказали ей победу во втором туре голосования весной 2027 года.

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    21 сентября 2026, 20:42 • Новости дня
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уволенные из-за остановки сталелитейных заводов на Украине металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил экс-сотрудник СБУ, основатель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

    Оставшиеся без работы украинские металлурги могут подвергнуться принудительной мобилизации, заявил Прозоров, передает ТАСС. По его словам, остановка сталелитейных заводов приведет к массовым увольнениям.

    «Речь идет о десятках тысяч сотрудников, профессиональных металлургов, которые просто окажутся на улице и станут добычей ТЦК. То есть, с одной стороны, это серьезный удар по экономике государства, с другой стороны, это помощь для пополнения рядов вооруженных сил безработными», – заявил Прозоров.

    Экс-сотрудник СБУ добавил, что российские удары по предприятиям снизят валютные поступления Киева от экспорта металлопроката и налоговые сборы. Газета Financial Times ранее приводила слова руководителя офиса гендиректора «Метинвеста» Александра Водовиза, который констатировал фактическую гибель сталелитейной промышленности страны.

    В середине сентября Минобороны России отчиталось о поражении комбината в Кривом Роге. Это предприятие выпускало продукцию для производства вооружения и военной техники. Украинские СМИ также регулярно сообщали о взрывах на промышленных объектах города.

    Ранее топ-менеджер компании «Метинвест» Александр Водовиз констатировал остановку производящих военную продукцию металлургических заводов.

    Из-за повреждения ключевых предприятий этот украинский холдинг запланировал объявить форс-мажор по части контрактов.

    Ранее сотрудники военкомата массовой проверкой документов заблокировали работу комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

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