Президент Бразилии: Венесуэла лишилась суверенитета из-за США

Лула да Силва заявил о потере Венесуэлой суверенитета из-за действий США

Tекст: Мария Иванова

Действия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы носят крайне серьезный характер и создают впечатление прямого управления республикой из Вашингтона. Согласно текущим соглашениям, американские власти выступают в роли главного начальника, что означает фактический конец венесуэльского суверенитета, заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва каналу CNN.

По его словам, сложившаяся ситуация не отвечает интересам ни одного из государств и наносит ущерб демократии. Лула да Силва отметил, что американской стороне следует выстраивать партнерские отношения с Каракасом, предоставив венесуэльцам возможность самостоятельно определять будущее руководство страны, передает РИА «Новости».

3 января Соединенные Штаты нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. В ходе операции были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Американские власти вывезли их в Нью-Йорк, обвинив в причастности к наркотерроризму.

После этого пост уполномоченного главы государства заняла бывший вице-президент Дельси Родригес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе целью операции США в Венесуэле был назван захват президента Николаса Мадуро.

В конце прошлого года Лула да Силва заявил о катастрофе из-за действий США против Каракаса. В ноябре прошлого года он выразил обеспокоенность присутствием американских военных у границ Венесуэлы.