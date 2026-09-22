Баканов: Радарный спутник «Окулус» начал предоставлять данные

Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

Tекст: Катерина Туманова

Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

«Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.