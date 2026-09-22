Лавров обвинил западные СМИ в разыгрывании информационных карт против России

Лавров: Запад бездоказательно обвиняет Россию в атаках беспилотников в Европе

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, западные медиа абсолютно бездоказательно возлагают вину на Россию за появление неких дронов в Европе, передает ТАСС. Таким образом разыгрываются информационные карты, подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

«Сегодня стала модной в западных медиа тема российских дронов, которые якобы появляются то тут, то там в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран», – констатировал министр на международном форуме.

При этом каждый раз выясняется, что это был не беспилотник, либо дрон оказался украинским, либо его принадлежность к Российской Федерации невозможно установить, отметил Лавров. Он добавил, что детали таких обвинений уже никого не интересуют.

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