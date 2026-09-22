В АТОР рассказали, туристы из каких стран чаще посещают Россию

Китай стал абсолютным лидером по количеству туристов в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Главными направлениями, откуда прибывают иностранные путешественники, оказались Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Индия и Китай, передает РИА «Новости».

«Главными поставщиками туристов в Россию сегодня стали страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Индия, Китай», – отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В первом полугодии 2026 года китайские граждане обеспечили 56,2% всего въездного потока. Представители ассоциации уточнили, что количество визитов из КНР увеличилось на 19,7%. Аналогичный прирост показали туристы из Турции, а турпоток из Индии вырос на 15%.

Значительное увеличение числа гостей зафиксировано из Южной Кореи, Вьетнама и Малайзии. Чаще всего иностранцы посещают Москву и Петербург, однако их предпочтения различаются. Гостям из Азии интересны музеи, а путешественники с Ближнего Востока предпочитают шопинг и природу.

Организованный туризм из Европы сейчас приостановлен из-за санкционных и транспортных ограничений. Тем не менее самостоятельные европейские путешественники продолжают приезжать в страну транзитом через Стамбул, Белград или Дубай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гости из Китая полюбили поездки в Мурманск и Приморский край.

По итогам прошлого года Саудовская Аравия впервые заняла второе место по въездному турпотоку в страну.

Путешественники из арабских государств и КНР приезжают в российские регионы за непривычными развлечениями и природой.