Баканов анонсировал первый пуск с «Нового старта» на Восточном в 2027 году

Первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный наметили на 2027 год

Tекст: Мария Иванова

В России частные компании начали создавать не только космические аппараты, но и новые ракеты-носители, передает РИА «Новости».

На космодроме Восточный ведется создание площадки для пуска конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», которая разрабатывается на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Использование таких носителей принесет госкорпорации от шести до восьми дополнительных стартов ежегодно.

Ожидается, что частные инвесторы вложат в реализацию проекта 600 млрд рублей в течение восьми лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной глава Роскосмоса рассказал о миллиардных инвестициях в проект частной стартовой площадки.

В начале апреля первый запуск конверсионной ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год.

В апреле сенаторам впервые представили этот новый носитель, созданный на базе комплекса «Тополь».