Путин назвал развитие ИИ серьезным вызовом в сфере коммуникаций

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам форума «Диалог о фейках 4.0» заявил о необходимости создания современных стандартов защиты информации, передает ТАСС.
Послание главы государства зачитал генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов.
«Сегодня одним из серьезных вызовов в сфере инфокоммуникаций является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ним угроз. В этой связи создание современных стандартов и правил, направленных на обеспечение надежной защиты и конфиденциальности информации, повышение эффективности противодействия цифровым рискам, приобретает особое значение», – подчеркнул президент.
В начале сентября Путин указал на необходимость предотвращения рисков развития нейросетей.
Ранее Путин назвал проблему регулирования искусственного интеллекта чрезвычайно сложной задачей.
Российский лидер также призвал не снижать темпы развития передовых технологий.