МИД констатировал глубокий кризис в ОБСЕ

Евростат: Россия втрое сократила экспорт меди в ЕС

Евростат: Экспорт российской меди в Евросоюз в июле упал втрое

Tекст: Мария Иванова

Экспорт меди и медных изделий из России в страны Евросоюза в июле составил 19,2 млн евро, что в 3,1 раза меньше июньского объема и на 21% ниже показателя июля прошлого года, при этом июльский уровень стал минимальным с апреля, когда поставки достигали 14,5 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Несмотря на резкое падение в июле, за первые семь месяцев года общий объем экспорта меди из России в Евросоюз увеличился на 8% и достиг 190,4 млн евро. Основу поставок составили рафинированная медь и необработанные медные сплавы, по которым за январь–июль объемы выросли на 24%, до 189,9 млн евро.

В июле европейские покупатели приобрели у российских поставщиков рафинированную медь и необработанные медные сплавы на 15,5 млн евро, что в 3,7 раза меньше, чем в июне, и на 26% ниже уровня прошлого года. Кроме того, Евросоюз импортировал из России медные порошки и чешуйки на 3,6 млн евро, а также небольшие партии медных труб и трубок, прутков, профилей и прочих изделий из меди общим объемом чуть более 100 тыс. евро.

Крупнейшим покупателем российской меди в Евросоюзе впервые с декабря 2023 года стала Германия, опередив Нидерланды. Поставки в Германию выросли до почти 13 млн евро с 11,9 млн, тогда как Нидерланды сократили импорт меди из России до 4,8 млн евро с 47,3 млн. Существенные объемы закупок также пришлись на Италию, которая купила меди на 764 тыс. евро, и Словакию с 566 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранцев в компании «Удоканская медь».