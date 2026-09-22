Немецкий химический концерн Evonik решил упразднить более 3 тыс. рабочих мест

Крупный немецкий химический концерн Evonik планирует сократить 3,2 тыс. рабочих мест по всему миру, из которых около 2,2 тыс. придутся на предприятия в самой Германии, передает РИА «Новости».
Масштабное сокращение персонала происходит в рамках новой программы реструктуризации, главной целью которой является значительное снижение корпоративных затрат.
Врио генерального директора Evonik Клаус Реттиг пояснил, что такое решение напрямую связано с комплексным кризисом в химической отрасли. По словам руководителя, менеджмент намерен воспользоваться сложившейся ситуацией для лучшей подготовки компании к вызовам будущего.
Ранее концерн уже реализовал аналогичную программу сокращения текущих расходов, в результате которой было упразднено около 2,8 тыс. рабочих мест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников.
Летом автоконцерн официально подтвердил планы массовых увольнений.
В прошлом году производитель автомобильных компонентов Bosch объявил о сокращении 13 тыс. рабочих мест.