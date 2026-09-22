Число раненых при стрельбе у школы в турецкой Манисе выросло до 11 человек

Глава Минюста Турции сообщил об 11 раненых при вооруженном нападении на лицей

Tекст: Мария Иванова

Утром у профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в городе Тургутлу турецкой провинции Маниса произошла стрельба. Изначально поступала информация о восьми пострадавших в результате инцидента, отмечает РИА «Новости».

Местные издания также писали о гибели одного из раненых учеников, однако власти Манисы пока не подтвердили эти сведения.

В связи с вооруженным нападением правоохранительные органы задержали трех подозреваемых. В эфире канала CNN министр юстиции уточнил, что количество раненых возросло до 11, а состояние двоих оценивается врачами как тяжелое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, днем во вторник один учащийся погиб при нападении у школы.

Утром во вторник сообщалось, что при стрельбе у лицея в Турции пострадали четверо школьников.

Весной при вооруженном инциденте в школе турецкого Кахраманмараша погибли четыре человека.