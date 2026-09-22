«Газпром» возобновил подачу газа по трубопроводу «Сила Сибири»

Транспортировка газа по «Силе Сибири» возобновлена после плановой профилактики

Tекст: Мария Иванова

Профилактические мероприятия на газопроводе были предусмотрены контрактом и проводились с 15 по 22 сентября, сообщает «Газпром».

Отмечается, что работы выполнены в полном объеме и транспортировка газа сегодня возобновлена.

В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному» маршруту между «Газпромом» и CNPC профилактика оборудования газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава компании Алексей Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай.

Весной холдинг сообщил о надежных поставках энергоносителей в КНР по «Силе Сибири».

В прошлом году «Газпром» также обновлял рекорд суточных поставок в Китай по этому трубопроводу.