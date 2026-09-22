Tекст: Вера Басилая

Брюссельские эксперты готовят создание новой наднациональной структуры для перевода замороженных отечественных средств из бельгийской юрисдикции ради дальнейшего финансирования Киева, передает СВР.

По данным СВР, европейские чиновники намерены изъять суверенные средства нашей страны до выборов 2027 года. Смена правительств во Франции, Испании, Греции и Польше может привести к власти силы, не желающие разжигать масштабный конфликт.

«Попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», – отметили в СВР.

Финансовая система Европы не выживет без поддержки крупных иностранных инвесторов, включая Китай, Индию и арабские государства.

«Так что вор в любом случае будет наказан», – заявили в СВР.

Ранее сообщалось, что европейские политики запланировали переместить суверенные средства России в специально созданную структуру.

Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих денег.

Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных активов.