  • Новость часаМЧС объявило экстренное предупреждение о грозах и ветре в Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Швеции созрело восстание против засилья ЛГБТ
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Меркель призвала немцев вернуться к идеям Аденауэра
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Российские войска окружили Доброполье
    Нанесен массированный удар по Киеву и четырем областям Украины
    Новокуйбышевск подвергся атаке десятков беспилотников
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня

    СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе обсуждают создание специальной структуры, куда можно было бы «спрятать» активы России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Брюссельские эксперты готовят создание новой наднациональной структуры для перевода замороженных отечественных средств из бельгийской юрисдикции ради дальнейшего финансирования Киева, передает СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники намерены изъять суверенные средства нашей страны до выборов 2027 года. Смена правительств во Франции, Испании, Греции и Польше может привести к власти силы, не желающие разжигать масштабный конфликт.

    «Попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», – отметили в СВР.

    Финансовая система Европы не выживет без поддержки крупных иностранных инвесторов, включая Китай, Индию и арабские государства.

    «Так что вор в любом случае будет наказан», – заявили в СВР.

    Ранее сообщалось, что европейские политики запланировали переместить суверенные средства России в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих денег.

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных активов.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

    Комментарии (7)
    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Экономист назвал россиянам самые выгодные стратегии сохранения сбережений

    Экономист Абрамов посоветовал гражданам инвестировать в краткосрочные депозиты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заведующий лабораторией РАНХиГС Александр Абрамов порекомендовал гражданам использовать защитные финансовые стратегии на фоне нестабильной ситуации с инфляцией.

    В условиях экономической неопределенности гражданам следует обратить внимание на краткосрочные банковские вклады, сообщил Абрамов, передает «Лента.ру». Подобные финансовые инструменты позволяют минимизировать риски при изменениях ключевой ставки.

    «Мне кажется, в период, когда выросла неопределенность, что дальше будет с инфляцией и ключевой ставкой, наступило время некоторых защитных стратегий. Это могут быть, например, депозиты в банках, но все-таки на более короткое время. Потому что краткосрочные депозиты менее подвержены факторам роста ключевой ставки», – посоветовал Абрамов.

    Специалист также обратил внимание на государственные и корпоративные облигации с плавающим доходом. Кроме того, экономист назвал фонды денежного рынка надежным инструментом для сохранения сбережений, поскольку они меньше страдают от повышения процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.

    Глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские вклады самым надежным финансовым инструментом для консервативных инвесторов.

    Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев посоветовал открывать депозиты сроком на один год.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Сазанов: Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское финансовое ведомство продолжает обсуждать параметры изъятия дополнительных доходов бизнеса, окончательного решения еще нет, констатировал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    Окончательные параметры фискальной нагрузки на следующий год станут известны позже, передает РИА «Новости». Выступая перед журналистами в кулуарах Московского финансового форума, Сазанов прокомментировал перспективы новых сборов с бизнеса. «Осень только началась. Еще не определились», – заявил он.

    В конце лета заместитель министра отмечал отсутствие планов по дополнительному обложению металлургических предприятий.

    Все ключевые решения традиционно принимаются осенью в рамках подготовки федерального бюджета. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников допускал дискуссию о ресурсной ренте для сырьевых отраслей с учетом их инвестиционных циклов.

    Практика разовых сборов применялась в России три года назад. Компании со средней доналоговой прибылью свыше 1 млрд рублей уплачивали 10% от суммы превышения доходов. Государство планировало привлечь 300 млрд рублей, однако итоговые поступления достигли 315 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов России исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.

    Заместитель министра финансов Алексей Сазанов перенес обсуждение дополнительных сборов на осень.

    До этого депутаты Госдумы предложили установить разовый налог на сверхприбыль для банковской сферы.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о потере до 20% при обмене старых долларов

    Финансист Селезнев сообщил о потере до 20% при обмене старых долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый аналитик Кирилл Селезнев предупредил граждан о риске потерять до 20% стоимости при попытке обменять поврежденные или старые долларовые купюры.

    По словам Селезнева, владельцы ветхих или поврежденных американских банкнот рискуют столкнуться с существенным дисконтом в обменных пунктах. В некоторых случаях банки могут полностью отказать клиентам в приеме таких денег, передает «Газета.Ru».

    «Проблемы могут возникнуть с купюрами старого дизайна, а также банкнотами с потертостями, надрывами, пятнами, надписями и другими повреждениями», – отметил Кирилл Селезнев.

    По его словам, в США старые деньги остаются законным средством платежа, однако российские кредитные организации устанавливают собственные правила их приема.

    Специалист настоятельно рекомендовал проверять год выпуска и состояние валюты сразу при получении наличных. Если планируется обмен крупной суммы, стоит заранее уточнить размер комиссии за операции с неидеальными купюрами в конкретном банке.

    Хранение наличных дома несет риски кражи или порчи, добавил аналитик. В качестве альтернативы можно использовать банковскую ячейку, аренда которой в Москве обойдется в 3-8 тыс. рублей ежемесячно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за санкций российские банки утратили возможность свободно обновлять валютные запасы.

    Российские банки в феврале прошлого года начали взимать комиссию за покупку новых долларов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    Одиннадцать стран призвали на год приостановить принятие новых законов ЕС

    Австрия, Германия и еще девять стран призвали сделать паузу в принятии новых законов ЕС для глубокой очистки законодательства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа из 11 стран Евросоюза, возглавляемая Австрией, предложила ввести мораторий на принятие нового законодательства ЕС сроком на 12 месяцев для так называемого года упрощения, заявила министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр.

    «Мы не можем продолжать вносить новые законодательные предложения, когда существующие правила не были полностью реализованы», – отметила Бауэр. Она сослалась на дискуссионный документ, подписанный Австрией, Германией, Италией, Польшей, Данией, Чехией, Словакией, Словенией, Литвой, Португалией и Венгрией, пишет Politico.

    В Брюсселе уже пытаются внедрять пакеты по сокращению бюрократии, однако этих усилий недостаточно, считает австрийский министр. По ее словам, сейчас происходит в основном «упрощение постфактум», тогда как этот процесс должен начинаться до принятия законов.

    Одиннадцать государств настаивают на тщательной оценке всех предлагаемых Брюсселем законов на предмет их целесообразности и влияния на экономическую конкурентоспособность. План также предусматривает пересмотр всех новых норм каждые пять лет.

    Бауэр подчеркнула, что Брюсселю необходимо посвятить целый год инвентаризации действующих законов. В проекте документа это предложение названо не дерегулированием, а «глубокой законодательной очисткой». «Цитируя Элвиса Пресли, нам нужно немного меньше разговоров и немного больше действий», – заключила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом». Осенью прошлого года МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 09:08 • Новости дня
    Евростат: Россия втрое сократила экспорт меди в ЕС

    Евростат: Экспорт российской меди в Евросоюз в июле упал втрое

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки меди и изделий из нее из России в Евросоюз в июле снизились более чем втрое по сравнению с июнем, при этом крупнейшим покупателем российской меди впервые за два с половиной года стала Германия.

    Экспорт меди и медных изделий из России в страны Евросоюза в июле составил 19,2 млн евро, что в 3,1 раза меньше июньского объема и на 21% ниже показателя июля прошлого года, при этом июльский уровень стал минимальным с апреля, когда поставки достигали 14,5 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Несмотря на резкое падение в июле, за первые семь месяцев года общий объем экспорта меди из России в Евросоюз увеличился на 8% и достиг 190,4 млн евро. Основу поставок составили рафинированная медь и необработанные медные сплавы, по которым за январь–июль объемы выросли на 24%, до 189,9 млн евро.

    В июле европейские покупатели приобрели у российских поставщиков рафинированную медь и необработанные медные сплавы на 15,5 млн евро, что в 3,7 раза меньше, чем в июне, и на 26% ниже уровня прошлого года. Кроме того, Евросоюз импортировал из России медные порошки и чешуйки на 3,6 млн евро, а также небольшие партии медных труб и трубок, прутков, профилей и прочих изделий из меди общим объемом чуть более 100 тыс. евро.

    Крупнейшим покупателем российской меди в Евросоюзе впервые с декабря 2023 года стала Германия, опередив Нидерланды. Поставки в Германию выросли до почти 13 млн евро с 11,9 млн, тогда как Нидерланды сократили импорт меди из России до 4,8 млн евро с 47,3 млн. Существенные объемы закупок также пришлись на Италию, которая купила меди на 764 тыс. евро, и Словакию с 566 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранцев в компании «Удоканская медь».

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Президент Киргизии ответил на обвинения в обходе антироссийских санкций

    Президент Киргизии Жапаров опроверг помощь России в обходе западных санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверными сообщения западных СМИ о помощи республики России в обходе санкций и поставках военной продукции.

    Садыр Жапаров прокомментировал публикацию в газете The New York Times, в которой сообщалось, что экономический рост республики обеспечен поставками товаров из Китая и Европы в Россию на фоне украинского конфликта, передает местное издание 24.kg.

    «Это неверно. Кыргызстан и раньше поставлял товары в Россию. Но не военную продукцию. Ни один товар, подпадающий под санкции, не был отправлен ни документально, ни фактически в Россию с нашей стороны», – заявил президент на церемонии вручения награды Американо-киргизского делового совета.

    Начиная с 2022 года несколько киргизских банков и компаний оказались под санкциями США, ЕС, Британии и других западных стран. Их обвинили в содействии России при обходе ограничительных мер. В ответ Бишкек предложил Брюсселю провести аудит подсанкционных организаций, однако ответа от европейской стороны пока не последовало.

    The New York Times сообщила о росте киргизского ВВП за счет масштабных поставок электроники на российский рынок.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимодействие Москвы и Бишкека экономически выгодным для обеих сторон.

    Ранее Садыр Жапаров опроверг наличие доказательств нарушения западных ограничений местными банками.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    FT: Провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС

    FT сообщила об угрозе переговорам по бюджету ЕС из-за кризиса в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Поражение Христианско-демократического союза на выборах в Германии подорвало авторитет канцлера Фридриха Мерца и ставит под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Провал партии канцлера Германии Фридриха Мерца на местных выборах может сорвать согласование бюджета Европейского союза, пишет Financial Times.

    Европейские дипломаты отмечают, что у Мерца возникли серьезные проблемы, которые отразятся на способности лидеров ЕС договариваться. В сообществе считают, что любой исход – будь то ослабленный Мерц или приход нового канцлера – не сулит ничего хорошего для переговорного процесса, отмечает ТАСС.

    Один из источников подчеркнул, что Германия утратила способность выступать стабилизатором в Европе, так как Мерц больше не может играть эту роль. По мнению дипломатов, если в Берлине сменится руководство, новой команде потребуются месяцы на адаптацию, что затянет переговоры по бюджету.

    В этом месяце Христианско-демократический союз потерпел два поражения на земельных выборах. Сам Мерц назвал результаты партии катастрофой, однако выразил намерение остаться на своем посту, несмотря на то что, по данным Forsa, лишь 10% немцев одобряют его работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошла в региональный парламент.

    В воскресенье канцлер назвал катастрофой результаты партии в Мекленбурге – Передней Померании.

    В начале месяца Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%

    Еврокомиссия просчитала сценарий сокращения помощи третьим странам

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные сокращения расходов Евросоюза на помощь третьим странам в новом семилетнем бюджете грозят увольнением сотен сотрудников европейских дипломатических представительств.

    Еврокомиссия провела внутренние расчеты последствий урезания до 40% финансирования внешней помощи, что приведет к масштабному сокращению рабочих мест в представительствах объединения по всему миру, пишет Politico.

    Увольнения затронут подразделения, отвечающие за Ближний Восток, Северную Африку, расширение и международное партнерство. Сокращать штат планируется преимущественно за счет отказа от поиска замены уходящим сотрудникам. Причиной рассмотрения подобных мер стали требования группы государств во главе с Германией урезать предложенный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы.

    Программа Global Europe, на которую с 2028 года предполагалось выделить около 80 млрд евро, рассматривается в качестве одного из главных источников экономии. Это связано с тем, что попытки сократить сельскохозяйственные субсидии, фонды сплочения и расходы на безопасность встречают серьезное сопротивление европейских столиц.

    Представитель бюджетного подразделения Еврокомиссии представил послам стран объединения несколько сценариев последствий общего урезания бюджета. Дипломаты сочли презентацию попыткой напугать государства Евросоюза ради продвижения зашедших в тупик финансовых переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Еврокомиссия распределила все средства на оружие для Украины.

    Летом власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии.

    Весной ведомство заявило о планах увеличить военный бюджет Евросоюза в десять раз.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Лавров заявил о начале информационной войны против России до начала СВО

    Лавров: Информационную войну против России развязали задолго до СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что масштабная информационная кампания Запада против Москвы стартовала задолго до специальной военной операции на Украине.

    «Против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции», – заявил Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, давление стартовало в начале 2000-х годов. Именно тогда после прихода президента России Владимира Путина страна стала отказываться от неоколониального сотрудничества с западными государствами. Москва начала проводить самостоятельную политику и возвращаться к традиционным устоям.

    Сдерживание постепенно нарастало и привело к текущей ситуации. Лавров отметил, что сейчас против России введено более 30 тыс. различных санкций. Это является абсолютным рекордом по сравнению с любыми другими странами мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об искусственном создании западными странами мифа о «российской угрозе».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал скоординированное информационное давление элементом гибридной войны против государства.

    Президент Владимир Путин объяснил начало спецоперации многолетним непризнанием Западом независимости страны.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    ЕС и Филиппины согласовали договор о свободной торговле

    Евросоюз и Филиппины достигли политического соглашения о свободной торговле

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле.

    Об успешном завершении переговоров глава Еврокомиссии сообщила по итогам телефонного разговора с филиппинским лидером. Брюссель и Манила решили возобновить консультации три года назад в рамках европейской стратегии по диверсификации торговых связей. Данный шаг стал реакцией на таможенную политику президента США Дональда Трампа и зависимость от Китая, пишет Politico.

    При этом официальное коммюнике Еврокомиссии уточняет, что стороны пока лишь близки к завершению обсуждений. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович и министр торговли и промышленности Филиппин Мария Кристина Альдегер-Роке подтвердили достижение существенного прогресса, который позволит официально оформить сделку в ближайшие месяцы.

    Большинство разделов будущего документа уже закрыто, однако дискуссии по вопросу государственных закупок продолжаются. Ситуация осложняется предложением Евросоюза ограничить доступ к контрактам в ряде отраслей требованиями об обязательном европейском производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе страны Евросоюза призвали ратифицировать аналогичное торговое соглашение с Канадой. Весной Варшава оспорила договор о свободной торговле между ЕС и государствами Южноамериканского общего рынка. В мае торговая сделка Брюсселя со странами МЕРКОСУР официально вступила в силу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    Варшава заявила о планах стать главным газовым хабом Европы
    Войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    Спутник заснял новейшую атомную подлодку Китая
    Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером