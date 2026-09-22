Суд приговорил экс-начальника вещевого управления Росгвардии к восьми годам

Экс-начальник вещевого управления Росгвардии Бусыгин приговорен за взятку

Tекст: Мария Иванова

Бусыгин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 6,7 млн рублей, лишил права занимать определенные должности на четыре года и воинского звания полковника.

Суд также принял решение конфисковать у Бусыгина 6 млн рублей, что соответствует сумме полученной взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте бывший начальник департамента Росгвардии Сергей Рябых получил 12 лет за взятку.

Осенью прошлого года экс-главу управления Росгвардии приговорили к девяти годам колонии.

В сентябре прошлого года суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Росгвардии Александра Бусыгина по делу о получении взятки.