Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета

Эндокринолог Галина объяснила частые осенние простуды проблемами с кишечником

Tекст: Вера Басилая

«Иммунная система не работает по сезонному принципу, и одно из главных направлений, на которое стоит обратить внимание, – здоровье желудочно-кишечного тракта», – рассказала врач Кристина Галина, передает «Газета.Ru».

По ее словам, в стенках кишечника находится множество иммунных клеток, поэтому состояние микробиоты напрямую определяет местные защитные функции организма.

Медик подчеркнула, что хронические проблемы с пищеварением часто вызывают воспаления и ухудшают общее самочувствие. Тревожными сигналами служат постоянная тошнота, изжога, вздутие, тяжесть после еды и нарушения стула. Специалист предостерегла от простого подавления симптомов, посоветовав пройти полноценное обследование для выявления истинных причин недомоганий.

Значительное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, постоянно взаимодействующий с кишечником. Длительное нервное напряжение меняет моторику ЖКТ, пищевое поведение и состав бактерий. Для укрепления защиты организма врач рекомендовала не только лечить пищеварение, но и снижать уровень стресса.

Основой крепкого здоровья остается правильное питание, богатое овощами, зеленью, ягодами, бобовыми и орехами. Клетчатка из этих продуктов питает полезные бактерии. Полезны и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, хотя при обострениях болезней ЖКТ они подходят не всем. Готовиться к сезону простуд нужно в течение всего года, соблюдая режим сна и физической активности.

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