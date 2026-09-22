Госсовет Удмуртии запретил продажу вейпов с весны 2027 года

Парламент Удмуртии принял закон о запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года

Tекст: Мария Иванова

Парламентарии Удмуртии приняли сразу в двух чтениях закон о прекращении продажи вейпов в республике с 1 марта 2027 года, передает ТАСС.

За принятие документа проголосовали 49 депутатов, один воздержался от голосования.

Председатель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению Александр Шаклеин отметил, что электронные системы доставки никотина несут многочисленные риски. По его словам, основными потребителями такой продукции стали подростки, чье увлечение вейпами в пять раз превышает показатели взрослых.

Шаклеин добавил, что жидкости для электронных сигарет пагубно влияют на здоровье, что приводит к кратному увеличению обращений в поликлиники и числа госпитализаций в стационары.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу нижегородского губернатора Глеба Никитина о предоставлении регионам полномочий для полного запрета вейпов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поддержке депутатами полного запрета вейпов.

В марте власти России задумались о полном отказе от электронных сигарет.

В прошлом году правительство предложило передать регионам право самостоятельно ограничивать оборот никотинсодержащей продукции.