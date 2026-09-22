  • Новость часаМЧС объявило экстренное предупреждение о грозах и ветре в Москве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Швеции созрело восстание против засилья ЛГБТ
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Меркель призвала немцев вернуться к идеям Аденауэра
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Российские войска окружили Доброполье
    Нанесен массированный удар по Киеву и четырем областям Украины
    Новокуйбышевск подвергся атаке десятков беспилотников
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    22 сентября 2026, 11:07 • Новости дня

    Глава Роскосмоса заявил о продлении эксплуатации МКС

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о продлении эксплуатации МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов объявил о договоренности между Россией и Соединенными Штатами продлить срок службы Международной космической станции до 2030 года.

    Работа Международной космической станции будет продолжена до 2030 года по инициативе американской стороны, передает РИА «Новости».

    Решение принято с учетом того, что станция состоит из российского и американского сегментов.

    «К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов – российского и американского, – продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года», – сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    По словам руководителя госкорпорации, российская сторона пошла навстречу партнерам. При этом дополнительное время работы МКС не скажется на графике создания новой российской орбитальной станции, так как эти процессы идут параллельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом руководители космических ведомств России и США договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил полную взаимозависимость экипажей двух стран на орбите.

    Госкорпорация анонсировала совместное сведение станции с орбиты с помощью российских и американских кораблей.

    19 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок

    Дональд Трамп-младший компенсировал российскому бизнесмену расходы на свою свадьбу

    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший компенсировал российскому предпринимателю часть затрат на организацию собственного свадебного торжества, пишет AFP.

    Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший компенсировал расходы российскому предпринимателю, который ранее вложил средства в организацию свадьбы политика и его невесты Беттины, передает RT.

    «Насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Когда я узнал об этой истории, я спросил его, он ответил: «Я верну ему деньги, папа». Это было некоторое время назад», – рассказал президент США Дональд Трамп агентству AFP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США отказался от поездки на свадьбу старшего сына на Багамах из-за государственных дел.

    Осенью прошлого года кандидат на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран снял свою кандидатуру из-за связей с российским бизнесменом.

    Вскоре после этого Дональд Трамп-младший выступил против критиков подготовки визита американского спецпосланника в Москву.

    Комментарии (15)
    19 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Кремль оценил влияние нового закона США о санкциях против России

    Песков исключил позитивное влияние новых санкций США на отношения

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подписанный Дональдом Трампом закон о новых американских санкциях не улучшит двусторонние отношения двух государств.

    Принятый Вашингтоном документ не будет способствовать нормализации диалога, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о перспективах поиска мирного урегулирования на Украине в свете новых ограничений, представитель Кремля подчеркнул: «Однозначно, это не может иметь позитивного влияния».

    Президент США утвердил закон о возможности введения очередных рестрикций против Москвы в минувшую субботу. Документ позволяет ему устанавливать дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших импортеров российских нефти и газа. При этом тарифы на ввозимую в Соединенные Штаты продукцию из России могут составить до 500%.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков упоминал августовский телефонный разговор Владимира Путина с главой Белого дома. Тогда американский лидер заявил о необходимости прогресса в украинском урегулировании для развития связей Москвы и Вашингтона. Трамп подчеркивал заинтересованность в достижении такого прорыва до конца своего президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Новый документ позволяет вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Ранее Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американского лидера по разрешению украинского кризиса.

    Комментарии (11)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    Российские войска сжали кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска за сутки продвинулись на ключевых участках фронта и нанесли украинским формированиям значительные потери в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донбассе, сообщило Минобороны.

    По данным Минобороны России, группировка «Север» в Харьковской области продолжила сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Внутри кольца были поражены подразделения ВСУ в районах Варваровки, Грачевки, Резниково, Хижняково и Хрипунов, продолжаются бои за Бузово. Заблокированные украинские формирования потеряли более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и наземный робототехнический комплекс.

    В районах Новоалександровки, Петропавловки, Польной и Приколотного ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля. Удары также пришлись по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Артемовки, Бережного, Дорошенково, Мартыновки, Новоселовки, Подсреднего, Революционного и Сосновки.

    В зоне ответственности «Севера» за сутки противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, а в Сумской области поражены формирования трех бригад теробороны в районах Вольной Слободы, Студенка и города Сумы.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся ущерб формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны в районах Высшего Соленого, Грушевки, Малеевки, Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, а также Карповки, Лозового, Маяков, Стародубовки и Яцковки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера M113 американского производства, бронеавтомобиль «Казак», 15 пикапов, одно артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки и Славянска в Донецкой Народной Республике. Противник здесь лишился до 195 военнослужащих, трех бронеавтомобилей «Казак», 26 автомобилей и трех артиллерийских орудий. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся потери двум механизированным бригадам, полку беспилотных систем, штурмовому батальону ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде спецназначения «Азов» (запрещенная в России организация) и трем бригадам нацгвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веровки, Доброполья, Марьевки, Новогригоровки, Новофедоровки, Новоявленки, Старорайского в Донецкой Народной Республике, а также Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Украинские вооруженные формирования на этом направлении потеряли до 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны, поразив живую силу и технику двух механизированных, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гавриловки, Великомихайловки, Шевченко Днепропетровской области, а также Дудниково, Новокасьяновки и Общего в Запорожской области. Здесь ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

    Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и атаковала формирования двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах Кушугума, Орехова, Преображенки, Юрковки Запорожской области и Новорайска Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 21 автомобиль и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха и склады беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 146 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 241 996 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 971 танк и другие боевые бронированные машины, 1 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 505 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 72 371 единица специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля.

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области пресекли попытку выхода штурмовой группы ВСУ из окружения в районе Гогино.

    Российские войска продолжили наступление в нескольких регионах Украины и нанесли значительные потери окруженным формированиям ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузово.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

    Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    @ Бюро 1440

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.

    Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

    В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

    «В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

    Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    Венгрия попросила США не вводить санкции за закупку российских энергоресурсов
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду попытался убедить американских конгрессменов отказаться от штрафных мер на время переходного энергетического периода.

    Будапешт надеется избежать вторичных американских ограничений за приобретение топлива у Москвы, передает РИА «Новости». Хайду подвел итоги своего недавнего официального визита в Соединенные Штаты.

    «Я также попросил о содействии, чтобы на время переходного периода наша страна избежала действия американских штрафных мер, направленных против закупки российских энергоносителей», – написал он в социальных сетях.

    Парламентарий дополнительно запросил поддержку у американских конгрессменов. Будапешт рассчитывает на помощь Вашингтона в дальнейшем снижении зависимости от российской энергии и обеспечении поставок из нескольких альтернативных источников, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Будапешт понадеялся получить исключение из американского законопроекта о стопроцентных пошлинах на российские энергоносители.

    В конце прошлого года премьер-министр Виктор Орбан объявил о полном освобождении трубопроводов «Турецкий поток» и «Дружба» от санкций США.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский журналист поразился уровню технологий на выборах в Одинцово

    Журналист из США Мугал отметил высокую технологичность на выборах в Одинцово

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Журналист из США Нуаман Ишфак Мугал высоко оценил уровень технологической оснащенности на выборах в подмосковном Одинцово.

    Центр общественного наблюдения в Одинцове продемонстрировал высокий уровень интеграции технологий, помогающий обеспечивать прозрачность избирательного процесса, сообщил телеканалу 360.ru участник делегации международных электоральных экспертов и наблюдателей, журналист из США Нуаман Ишфак Мугал.

    «Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь все организовано», – подчеркнул журналист.

    Нуаман Ишфак Мугал также обратил внимание на возможность видеть и слышать происходящее на любом участке в режиме реального времени. По его мнению, подобные технологические решения гарантируют открытость и прозрачность выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе также высоко оценил уровень внедрения цифровых технологий на выборах в России.

    Член избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото заявила о планах африканских государств перенять российский опыт проведения голосования.

    Накануне американский политический комментатор Стивен Самарин прилетел в Россию для изучения организации общественного наблюдения.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Ульянов констатировал провал американской санкционной политики

    Ульянов: Политика санкций США не работает

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал новый закон США о санкциях против Москвы и Тегерана.

    «Политика санкций США не работает. Это факт, проверенный временем», – отметил дипломат в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о санкциях против России и Ирана.

    Новый документ позволяет вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о новых американских санкциях не улучшит двусторонние отношения двух государств.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Корабль «Прогресс» доставил на МКС экзоскелет для управления «Теледроидом»

    Корабль «Прогресс МС-35» доставил на МКС пульт управления роботом «Теледроид»

    Tекст: Мария Иванова

    Транспортный корабль «Прогресс МС-35» доставил на Международную космическую станцию пульт управления роботом для открытого космоса «Теледроид».

    Грузовой корабль пристыковался к модулю «Поиск» в ручном режиме, передает РИА «Новости».

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом прошел 16 сентября на космодроме Байконур.

    Корабль доставил рабочее место для дистанционного управления «Теледроидом». Самого робота планируют привезти в ноябре на «Прогрессе МС-36». Устанавливать устройство снаружи МКС и управлять им будут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина.

    Кроме того, на станцию доставили оборудование для экспериментов «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация». Также грузовик привез топливо, воду, кислород, питание, медикаменты и средства гигиены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о выполнении роботом «Теледроид» опасных задач на станции. Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина еще зимой начали тренировки по управлению данным антропоморфным механизмом.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Систему «Рассвет» испытали для ДЭГ в Ямало-Ненецком автономном округе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественная система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, обеспечила бесперебойный доступ в интернет во время дистанционного голосования на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Терминал связи доставили в заполярный поселок Нельмин-Нос, пишет «Российская газета».

    Устройство отработало в штатном режиме, установив надежное соединение с орбитальной группировкой. С помощью сети Wi-Fi аппарат успешно обеспечил интернетом планшет с программой для электронного голосования.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила успешное тестирование дистанционного электронного голосования через спутниковую связь в ЯНАО.

    В июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов для формирования передовой системы связи.

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве создаваемой российской низкоорбитальной группировки над американской системой Starlink.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Песков оценил влияние «адских санкций» США на двусторонние отношения

    Песков заявил об отсутствии пользы от новых «адских санкций» США для отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый закон США о санкциях против нефтегазового экспорта не поможет восстановить двусторонние отношения и урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый закон США, передает ТАСС.

    «Это то, что не способствует реанимации наших отношений и вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля.

    Закон, подписанный президентом США, предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт из стран, продолжающих закупать российские нефть и газ в больших объемах. Кроме того, документ устанавливает пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Песков также напомнил, что против России введено более 30 тыс. различных санкций, включая страновые, корпоративные и персональные ограничения. Однако, по его словам, страна в значительной степени адаптировалась к ним и нашла способы минимизировать негативный эффект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России и Ирана.

    Данный документ позволяет устанавливать пошлины до 100% на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    В Кремле назвали подготовку этих ограничительных мер недружественными действиями.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 06:07 • Новости дня
    Астроном сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России

    Астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители России в первой половине октября смогут увидеть на небе сияние планеты Меркурий, лучше всего его будет видно в европейской части страны, заявил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

    «12 октября наступит лучший момент для наблюдения самой близкой к Солнцу планеты – Меркурия. Он достигнет максимального углового удаления от нашего светила <…> и будет сиять с блеском 0,0 на вечернем небе в созвездии Весов», – рассказал астроном ТАСС.

    По словам эксперта, в европейской части страны Меркурий можно будет увидеть невооруженным глазом. В Сибири наблюдение будет затруднено, поскольку планета заходит за горизонт почти одновременно с Солнцем.

    Кроме того, 5 октября ожидается сближение Луны с Марсом. Оба объекта будут хорошо видны на утреннем небе в созвездии Рака.

    Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев анонсировал сентябрьские сближения Луны с планетами Солнечной системы.

    В середине августа россияне наблюдали визуальное соединение Юпитера и Меркурия.

    Профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев объяснил продолжительность светового дня на этой планете особенностями скорости ее вращения.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков рассказал о неприятии партнерами России санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торговые партнеры России единогласно выступили против американского закона о санкциях, выразив полное неприятие ограничений вторичного характера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия поддерживает постоянный контакт со своими торговыми партнерами на фоне введения американского закона о санкциях, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, иностранные контрагенты выразили полное неприятие новых ограничений.

    «Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Собственно, все единогласно говорят о полном неприятии такой политики», – заявил Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

    Данный документ позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил позитивное влияние этих ограничений на двусторонние отношения.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    SpaceX собралась впервые вывести корабль Starship на орбиту Земли

    Tекст: Игорь Иножарский

    В ходе 14-го испытательного полета компания Илона Маска SpaceX впервые выведет ракету Starship на орбиту Земли, миссия станет первым коммерчески полезным полетом корабля.

    Космический корабль Starship совершит свой первый орбитальный полет 22 сентября, пишет NewScientist.

    Сообщается, что стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени. Запуск пройдет с площадки Starbase в Техасе.

    В ходе полета Starship достигнет высоты 275 км и за 10 часов совершит шесть витков вокруг Земли. Приводнение запланировано в Тихом океане, к западу от Чили. Все 13 предыдущих тестовых полетов корабля были суборбитальными.

    Кроме того, в ходе миссии впервые будут запущены 26 спутников Starlink V3. Три из них оснащены камерами для сканирования теплозащитного экрана Starship на орбите и передачи изображений инженерам. Таким образом, полет станет первой коммерчески полезной миссией Starship.

    Отмечается, что ни ускоритель Super Heavy, ни верхняя ступень не будут пытаться совершить управляемую посадку во время 14-го полета. В компании подчеркнули, что внесли несколько изменений в оборудование и программное обеспечение для устранения проблем, возникших во время предыдущего старта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом SpaceX отправила прототип Starship в 13-й испытательный полет. В мае компания запустила обновленную версию корабля. В прошлом году SpaceX провела десятый неудачный запуск Starship.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 07:23 • Новости дня
    Дарчиев: Москва и Вашингтон планируют обсудить двусторонние раздражители

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская и американская стороны намерены в ближайшее время провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    «В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям в российско-американских отношениях как в Вашингтоне, так и в Москве», – подчеркнул Дарчиев, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о новых антироссийских санкциях не улучшит двусторонние отношения.

    Эти рестрикции позволяют вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    При этом президент России Владимир Путин положительно оценивал посреднические усилия американского лидера по разрешению украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Астрофизик Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский ученый и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон назвал Луну «мертвым» и наименее интересным для научных исследований объектом в Солнечной системе.

    По его мнению, единственная практическая ценность спутника заключается в близости к Земле, передает РИА «Новости». «В Солнечной системе так много спутников гораздо интереснее нашей Луны, что мне трудно ее защищать – разве что из-за ее близости к Земле», – заявил исследователь в подкасте Космического центра НАСА.

    Он добавил, что на полюсах спутника может быть вода, которую можно использовать в качестве ракетного топлива.

    Тайсон считает, что с точки зрения фундаментальной науки естественный спутник Земли безнадежно проигрывает другим небесным телам, где происходят активные физические процессы. Он привел в пример Марс, Венеру, а также спутники Европу, Энцелад и Титан.

    В свою очередь астронавт НАСА Крис Уильямс отметил, что естественный спутник представляет колоссальную ценность для геофизиков и планетологов. По его словам, поверхность Луны сохранила первозданную историю формирования Земли и Солнечной системы, которую на нашей планете уничтожили геологические процессы.

    Уильямс также назвал Луну незаменимой ступенью для человечества. Без отработки систем на поверхности ближайшего соседа невозможно безопасно отправиться в перелет к Марсу, резюмировал астронавт.

    Ранее российские ученые сформировали заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите естественного спутника Земли.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал освоение Луны первым этапом на пути к будущему освоению Марса человечеством.

    Руководитель Роснедр Олег Казанов отметил отсутствие богатых месторождений полезных ископаемых на Луне из-за ее простой геологической истории.

    Комментарии (0)
    Главное
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    Варшава заявила о планах стать главным газовым хабом Европы
    Войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    Спутник заснял новейшую атомную подлодку Китая
    Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером