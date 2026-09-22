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    22 сентября 2026, 11:04 • Новости дня

    Наблюдатель из Италии оценил прозрачность выборов в России

    Наблюдатель из Италии отметил праздничную атмосферу и высокую явку на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Работавший наблюдателем на выборах в России итальянский наблюдатель Анджело Д'Орси отметил праздничную атмосферу и высокую прозрачность на прошедших в России выборах.

    Итальянский историк и журналист Анджело Д'Орси, работавший наблюдателем, высоко оценил организацию процесса, передает РИА «Новости».

    Эксперт посетил около 30 участков и подчеркнул, что голосование стало для россиян настоящим праздником.

    «Опыт наблюдателя за эти три дня голосования был действительно очень богатым и интересным. Во-первых, выборы являются для российского народа почти праздничным событием. Часто голосовать приходили целыми семьями, вместе с пожилыми людьми, детьми и т. д.», – рассказал бывший профессор Университета Турина.

    По словам историка, в России широко распространено электронное голосование, однако пенсионеры чаще выбирают бумажные бюллетени. Специалист также обратил внимание на высокую явку избирателей, в том числе в новых регионах и Крыму.

    Д'Орси добавил, что высокая явка свидетельствует об огромной поддержке президента России Владимира Путина.

    Глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань назвала прошедшие выборы в Госдуму прозрачными и демократичными.

    Итоговая явка на избирательных участках превысила результаты прошлых парламентских кампаний.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

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    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам завершившегося голосования свыше 80 ветеранов специальной военной операции получат мандаты депутатов федерального парламента, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО.

    В Ассоциации ветеранов СВО назвали результат выборов колоссальным кредитом доверия, выданным обществом участникам спецоперации. По предварительным оценкам, более 80 участников специальной военной операции могут стать депутатами Госдумы после официального подведения итогов голосования.

    «По инициативе нашего президента, ребят, достойно проявивших себя на СВО, начали активно вовлекать во все сферы мирной жизни сразу же после возвращения из зоны боевых действий. Выборы в Государственную думу – это федеральная кампания, здесь решение принимает вся страна. И на этом уровне ветеранское сообщество получило колоссальный кредит доверия. Наша задача его оправдать – служить стране и людям, выполнять полученные наказы, помогать боевым товарищам», – заявил сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который баллотировался от партии «Единая Россия» и претендует на получение мандата.

    Другие победившие кандидаты также выразили готовность работать на благо страны. Сопредседатель ассоциации в Ивановской области Виталий Дроздов подчеркнул, что победа отражает поддержку курса главы государства.

    «Задолго до голосования Владимир Владимирович призывал нас, ветеранов СВО, активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Этот призыв мы приняли к действию. Победа на выборах – наш первый шаг. Сделаю все для того, чтобы оправдать высокое доверие!» – заявил Дроздов.

    Руководитель отделения в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Аксенов и Герой России Эдуард Казымов пообещали отстаивать интересы граждан. Они планируют внимательно относиться к наказам избирателей и доказать надежность тыла для бойцов на передовой.

    «Для меня главный итог кампании – не просто цифры в протоколах ЦИК, а ясный сигнал нашим ребятам на передовой: тыл надежен, страна едина, дома их поддерживают. Теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, внимательно отнестись к тем вопросам и предложениям, которые мы услышали от жителей. Впереди большая работа», – заявил Калмыков.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни участников спецоперации в списки кандидатов в депутаты Госдумы.

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки участвующих в выборах ветеранов СВО.

    Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на избирательном участке в Ивановской области.

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    21 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Мартынов: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России

    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Около десяти лет назад Дальний Восток пребывал в общественно-политическом кризисе, что находило отражение, в том числе, в результатах голосования. Нынешние выборы показали, что проблемы граждан были решены. Округ стал одним из локомотивов развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее стало известно, что во всех регионах ДФО победу одержала «Единая Россия».

    «Примерно два избирательных цикла назад Дальний Восток представлял собой, наверное, одну из самых проблемных общественно-политических точек страны», – напоминает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ввиду этого местное население порой выражало протестные настроения, в том числе во время выборов разного уровня.

    Понимая, что регионы нуждаются в тонкой настройке, федеральные власти сфокусировали внимание на решении того перечня проблем, которые наблюдались в ДФО, продолжил аналитик. «И что немаловажно, вопросы решились системно», – акцентировал собеседник.

    Первые результаты работы стали заметны уже в 2021 году. «Та кампания показала рост популярности партии власти в дальневосточных субъектах. Сегодня «Единая Россия» еще ощутимее улучшила свой результат. Другими словами, преодолевая кризис, ЕР создала серьезную базу для развития всего округа», – пояснил он.

    Что немаловажно, население регионов также это понимает. «Именно поэтому ДФО продемонстрировал достаточно высокую явку. Люди знают, что их участие в электоральных процедурах равносильно закладке фундамента для дальнейшего повышения качества их жизни», – рассуждает собеседник.

    Другими словами, усиление позиций партии власти в дальневосточных регионах говорит о поддержке гражданами ее инициатив, заложенных, в том числе, в Народной программе, продолжает политолог.

    При этом Мартынов не стал выделять какой-то отдельный регион округа. «Мы видим комплексное подтверждение легитимности состоявшихся выборов. Весь округ представляет собой одну из важнейших точек роста всей России», – заключил он.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ – 90,88%. Рекордная явка зафиксирована и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО): в выборах приняли участие 55,67% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.

    По итогам обработки 100% протоколов УИК «Единая Россия» побеждает в ряде регионов ДФО. Так, в Чукотском автономном округе партия набрала 62,72% голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%. Тройку лидеров замыкает КПРФ с 8,51%, передает «Интерфакс». Как напоминает агентство, в 2021 году на Чукотке у фракции было чуть больше 46% голосов.

    В Магаданской области «Единая Россия» набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ (11,70%). За коммунистами ЛДПР с 9,6% голосов. В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у «Единой России» 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49%, третье за ЛДПР – 12,79%.

    По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) – также кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%.

    «Единая Россия» также сохраняет лидерство по предварительным итогам выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва. По данным краевой избирательной комиссии на 10:19 понедельника 21 сентября, за партию проголосовали 387 тыс. человек – 61,61% действительных бюллетеней, сообщает РБК. На втором месте ЛДПР с 73,14 тыс. голосов (11,64%), на третьем – КПРФ, получившая 59,9 тыс. голосов (9,54%).

    На Сахалине, согласно информации ЦИК, по партийным спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набравшая 60,24% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 14,21%. Далее следуют ЛДПР, получившая 7,93%, сообщает «Комсомольская правда. Сахалин».

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    21 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 97,37% голосов

    Tекст: Ольга Иванова

    После обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимает партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    Партия «Единая Россия» получает 57,96% голосов избирателей на выборах в Государственную думу по партийным спискам, передает РИА «Новости».

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,67%, на третьей строчке расположилась ЛДПР, набравшая 8,96%.

    Партия «Новые люди» смогла заручиться поддержкой 7,91% проголосовавших, а «Справедливая Россия» получила 5,1%. Партия пенсионеров набрала 1,97%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,95% протоколов партия «Единая Россия» получила 57,83% голосов избирателей по партийным спискам.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном распределении 355 депутатских мандатов для лидирующей фракции.

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    21 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После подсчета 96,95% протоколов на выборах в Государственную думу партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов избирателей по партийным спискам, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    На втором месте располагается КПРФ с результатом 13,76%. ЛДПР набирает 9,01%, партия «Новые люди» – 7,96%.

    «Справедливая Россия» к 13:50 по московскому времени смогла набрать ровно 5% голосов, преодолев необходимый барьер для прохождения в парламент. Ранее, при подсчете 79,08% протоколов, результат партии был ниже проходного минимума.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что у «Справедливой России» остается высокий шанс пройти в Госдуму. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер: Партия пенсионеров набирает 1,98%, «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, Партия прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,06% избирательных протоколов партия «Единая Россия» получила 57,8% голосов избирателей.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении этой фракцией 355 депутатских мандатов.

    Данный итог голосования превзошел показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

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    21 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Собянин заявил о провале попыток Киева сорвать российские выборы

    Собянин: Попытки Киева сорвать российские выборы провалились

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попыток киевского режима сорвать выборы в России и отметил беспрецедентную активность избирателей.

    Попытки Киева помешать проведению голосования в России оказались безуспешными, заявил Собянин, передает РИА «Новости». Выступая на пленарной сессии XI Московского финансового форума, столичный градоначальник подчеркнул, что граждане продемонстрировали высокую активность.

    «Я, пользуясь возможностью, хочу выразить слова огромной признательности москвичам за их активную гражданскую позицию и за поддержку «Единой России». Несмотря на все вызовы и попытки киевского режима сорвать выборы, навязать другую повестку, создать волну протестного голосования и так далее, ничего из этого не получилось», – сказал мэр Москвы.

    Собянин добавил, что общество консолидировалось, а уровень доверия к власти остается высоким. Это обязывает руководство города активно решать проблемы, поставленные избирателями.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центризбирком опубликовал данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать голосование.

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    21 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах столицы на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы на выборах в Государственную думу девятого созыва. Результаты стали известны после завершения обработки 100% протоколов, включая данные как электронного, так и традиционного бумажного голосования, говорится на сайте ЦИК.

    Наибольшую поддержку избирателей получил Петр Толстой в округе № 198, набравший 55,35% голосов. Дмитрий Саблин в округе № 201 заручился поддержкой 51,01% проголосовавших, а Евгений Попов в округе №196 получил 49,39%.

    Другие кандидаты от партии также показали уверенные результаты. Владислав Третьяк набрал 45,35% в округе № 204, Владислав Гусев – 44,54% в округе № 195, Евгений Андриенко – 44,11% в округе № 210, а Роман Романенко – 43,82% в округе № 209. Все победители в столичных округах представляют «Единую Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владислав Третьяк выиграл выборы по Преображенскому округу столицы.

    Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе Москвы.

    Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    21 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Политолог назвал кировский триумф «Единой России» уроком выборов

    Политолог Баширов назвал кировский триумф «Единой России» уроком выборов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоги Единого дня голосования в Кировской области показали убедительное преимущество «Единой России» и укрепили позиции команды губернатора Александра Соколова в регионе. Кировский кейс единороссов, по оценке профессора ВШЭ Марата Баширова, заслужил отдельного разбора.

    «По итогам голосования «Единая Россия» получила в регионе убедительный результат, который стоит разобрать», – написал Баширов в своем информационно-аналитическом Telegram-канале «Политджойстик», подчеркнув, что общая цифра по списку не отражает всех важных деталей.

    Главным фактором Баширов назвал одномандатные округа, где решался контроль над Заксобранием, впервые самостоятельно формируемым губернатором Александром Соколовым. Из 30 одномандатных округов за «Единую Россию» оказались 26, а кандидаты партии опередили соперников с кратным отрывом. В сумме с мандатами по списку это дало устойчивое большинство, которое станет базой для реализации Народной программы и будущей губернаторской кампании.

    Эксперт отметил и успех на выборах в Госдуму: оба одномандатных округа региона взяли кандидаты «Единой России» Борис Веснин в 106-м и Андрей Березин в 107-м округах. Он подчеркнул, что это люди Соколова, которому они доверяют, и с этим выбором согласились жители области. По федеральному списку в 2021 году партию поддержали около 136 тыс. избирателей, а в 2026 году уже более 171 тысяч, что говорит о росте живой электоральной базы.

    Отдельно Баширов выделил роль Владислава Головина, знаменитого бойца Струна», вошедшего в первую пятерку списка «Единой России» по выдвижению кировского отделения. По его словам, за короткое время Головин стал одним из самых ярких и уважаемых представителей партии среди избирателей. Аналитик также напомнил о различии контекста: если в 2021 году выборы проходили на фоне снятия ковидных ограничений и без явных внешних угроз, то ЕДГ-2026 сопровождался беспрецедентным внешним давлением, атаками БПЛА и попытками сорвать голосование, однако избирательная система, по его словам, выдержала это испытание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой России и член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин заявил о закрепленных в Народной программе мерах комплексной поддержки старшего поколения.

    На выборах в Госдуму 2026 года «Единая Россия» по итогам обработки более 94% протоколов показала рекордный результат, превзойдя показатели парламентских кампаний 2003, 2011, 2016 и 2021 годов.

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    21 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин отметил непростые условия выборов в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростых условиях при проведении голосования в приграничных и новых регионах страны.

    Председатель правительства на совещании с вице-премьерами указал на историческую значимость текущего года, отметив 120-летие первых выборов в Государственную Думу Российской Империи, передает РИА «Новости». По его словам, представительные органы власти исторически служили востребованным инструментом для преобразования страны.

    «Так было раньше, так есть и сейчас в каждом регионе, включая новые, Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, также приграничные российские субъекты, где голосование прошло в непростых условиях», – подчеркнул глава кабинета министров.

    В завершение выступления премьер-министр выразил благодарность всем участникам избирательного процесса. Он высоко оценил работу сотрудников комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правоохранительных органов за ответственное отношение к обеспечению четкого соблюдения всех процедур.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах.

    Украинские войска атаковали избирательную инфраструктуру беспилотниками.

    Общественные наблюдатели зафиксировали успешное проведение голосования на новых территориях.

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    21 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли двух международных наблюдателей на выборах в Госдуму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский портал «Миротворец» внес в свою базу данных австрийского публициста Фло Осрайника и сербского политика Миляна Дамьяновича, работавших наблюдателями на российских выборах.

    Сведения о двух международных экспертах, работавших на выборах в Государственную думу России, появились в базе украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

    В списки ресурса попали публицист из Австрии Фло Осрайник и член Сербской радикальной партии Милян Дамьянович. Данные о них были опубликованы в понедельник.

    Администраторы сайта обвиняют наблюдателей в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в базу экстремистского сайта попал российский комедийный актер Сергей Писаренко.

    Летом создатели украинского портала включили в этот список политиков из Венгрии, Пакистана и Болгарии.

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    21 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Кремль: Мирзиеев по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу, сообщил Кремль.

    По информации из канала Кремля в Max, главы двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги недавнего голосования в России. В ходе беседы Путин и Мирзиеев также затронули актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Узбекистаном.

    «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев тепло поздравил по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – говорится в публикации.

    Узбекский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты выборов свидетельствуют о безоговорочной поддержке россиянами курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту ее национальных интересов.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное послание российскому лидеру по случаю успешного проведения парламентских выборов.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора также поздравил Владимира Путина с итогами голосования.

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    21 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Беглов заявил о рекордной явке на выборах в Петербурге

    Беглов: Явка на выборах в Петербурге стала самой высокой за 20 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активность избирателей на парламентских выборах в Петербурге превысила 54%, установив рекорд последних 20 лет, сообщил губернатор Александр Беглов.

    «Явка на берегах Невы превысила уровень парламентских выборов 2007 года. Сегодня утром эти результаты подтвердились уже после подсчета 70% голосов», – привела слова губернатора пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на выборах в Госдуму по партийным спискам проголосовали более 54% горожан, а по единому округу в Законодательное собрание – 53,5%. Процесс обработки бюллетеней еще продолжается. Окончательные цифры станут известны только после учета всех голосов.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о рекордной явке свыше 59% на выборах в Госдуму.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очень высокой активности избирателей в столице.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку показателем легитимности выборов.

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