Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

«В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.