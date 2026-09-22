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    22 сентября 2026, 10:57 • Новости дня

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретить Си Цзиньпина у трапа

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты с государственным визитом, где его планирует лично встретить президент США Дональд Трамп, сообщила глава протокола администрации Соединенных Штатов Моника Кроули.

    Президент США Дональд Трамп лично встретит председателя КНР Си Цзиньпина на летном поле, что является нетипичным для него шагом, передает РИА «Новости».

    Государственный визит китайского лидера в Соединенные Штаты продлится с 23 по 25 сентября.

    «Да, президент будет встречать председателя Си, чего обычно не бывает. Это очень и очень редко», – подчеркнула Моника Кроули. Она также не исключила, что во время церемонии над главами государств пролетят американские военные самолеты.

    Глава протокола напомнила, что во время прошлогоднего визита президента России Владимира Путина на аляскинский саммит Трамп также продемонстрировал строй истребителей F-35. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул стратегическую важность дипломатии на высшем уровне в отношениях двух стран.

    По данным осведомленных источников агентства Рейтер, в ходе переговоров Си Цзиньпин планирует потребовать от американской стороны прекратить поставки вооружений Тайваню. В качестве ответного шага Пекин может предложить помощь в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайское внешнеполитическое ведомство анонсировало государственный визит лидера страны в Соединенные Штаты.

    Американский президент подтвердил планы проведения переговоров в Белом доме 24 сентября.

    Дональд Трамп пригласил китайского коллегу в Вашингтон во время майского визита в Пекин.

    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    22 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на судебный иск трех крупных телеканалов и изданий – CNN, MSNOW и Politico, требующих вернуть им доступ в Белый дом.

    Американский лидер намерен оспорить судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить доступ в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Вне всякого сомнения и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и угрожают нашей национальной безопасности, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», – написал Трамп в Truth Social.

    Журналистов, публикующих подобные материалы, Трамп назвал клоунами, намеренно искажающими факты. По его мнению, почти все статьи о нем подаются в ложном ключе и угрожают Соединенным Штатам.

    Запрет на работу трех изданий в Белом доме был введен 18 сентября из-за распространения названных Трампом фейковых новостей. На следующий день представителям прессы отказали в доступе, деактивировав или изъяв их пропуска. В ответ на это СМИ подали в суд на администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США заявил о смерти американской журналистики. Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова. Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили президенту судом.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    22 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    США решили открыть две новые военные базы в Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и создать еще одну на восточном побережье, которая сейчас используется датской службой патрулирования собачьих упряжек.

    «По словам двух очевидцев, речь идет о Нарсарсуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как США закрыли свою военную базу «Блуи Вест Уан» в 1950-х годах, и Местерсвиге, военном форпосте, используемом датским подразделением спецназа «Сириус», – передает Reuters.

    Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут новое соглашение на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник.

    Текст соглашения не был обнародован, и три источника, знакомых с условиями сделки, заявили, что его детали не будут окончательно согласованы до момента подписания.

    Представитель Белого дома отказался комментировать детали соглашения, повторив ранее сделанное заявление, что его подписание во вторник «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов».

    Дания заявляет, что соглашение передает обеспечение безопасности в Арктике под надзор Организации Североатлантического договора, военно-оборонного альянса, а не оставляет это исключительно на откуп США и Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США обследовали аэродром в Гренландии для нужд НАТО. Американский президент объявил о соглашении США и Дании по Гренландии. Ранее он заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии.

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    22 сентября 2026, 08:14 • Новости дня
    Белый дом сообщил о предстоящей встрече Трампа с Зеленским во вторник вечером

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским во вторник вечером, следует из расписания Белого дома.

    Американский лидер проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским в 13:15 по местному времени (20:15 мск), передает РИА «Новости».

    Кроме того, расписание Дональда Трампа включает подписание соглашения по Гренландии. В этом мероприятии, запланированном на 17:40 мск, примут участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    Позже, в 18:45 мск, президент США проведет встречу с премьер-министром Британии Энди Бернемом. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта по итогам переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В июле американский лидер провел встречу с главой киевского режима и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Перед этими переговорами украинская сторона официально подтвердила заинтересованность политика в поездке в Вашингтон.

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    22 сентября 2026, 09:02 • Новости дня
    Посол США в ЕС отменил интервью Politico из-за речи Трампа

    Посол США в ЕС Паздер отменил интервью Politico из-за речи Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США при Евросоюзе Эндрю Паздер отказался от беседы с журналистами Politico, чтобы его выступление не пересеклось с речью президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

    Решение об изменении планов американского дипломата было принято на фоне конфликта администрации Соединенных Штатов со СМИ. Об отмене беседы стало известно вскоре после того, как несколько изданий подали иск против властей, передает РИА «Новости».

    «Паздер вчера отменил свое интервью на сегодняшнем мероприятии… Как сообщил представитель госдепа, это решение было принято для того, чтобы его выступление не совпало по времени с речью Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке», – отмечается в публикации Politico.

    18 сентября президент США Дональд Трамп запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом.

    Лишенные аккредитации средства массовой информации подали судебный иск к американскому лидеру.

    Президент США пообещал оспорить требования крупных телеканалов и изданий.

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    22 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    Захарова сравнила изгнание СМИ из Белого дома с романом Свифта

    Захарова сравнила конфликт Трампа со СМИ с сюжетом романа Свифта

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила ситуацию с лишением американских телеканалов аккредитации в Белом доме с борьбой остроконечников и тупоконечников из произведения Джонатана Свифта.

    Президент США Дональд Трамп исключил американские телеканалы из президентского пула, на что журналисты ответили трансляцией его выступлений без звука. В ответ американский лидер создал собственный канал, круглосуточно вещающий на местном видеохостинге, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    По словам дипломата, происходящее напоминает сюжет из произведения Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», где герои насмерть бились за то, с какой стороны следует чистить яйца.

    Захарова подчеркнула, что не занимает ничью позицию в данном конфликте. Однако, оценивая низкий уровень работы американских телеканалов, она назвала «тупоконечниками» именно представителей прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ.

    В понедельник лишенные аккредитации издания пригрозили американскому лидеру судом.

    На прошлой неделе глава государства лишил журналистов трех СМИ возможности посещать официальную резиденцию.

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