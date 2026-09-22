Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ

Tекст: Игорь Иножарский

Фридрих Мерц оказался перед выбором между переработкой непопулярного курса экономических реформ, на котором он строил канцлерство, и попыткой отстоять его ценой дальнейшего падения поддержки, пишет Politico. Поводом стали худшие для консерваторов выборы в послевоенной истории Германии и вторая за две недели победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в восточных землях.

Мерц признал, что отторжение его реформ населением стало одной из главных причин проблемы Христианско-демократического союза, но четкого плана действий не представил. Он назвал результат в Мекленбурге-Передней Померании, где ХДС с 4,9% голосов не прошла в земельный парламент, тяжелым ударом и сообщил о серии встреч в ближайшие дни с руководством партии и премьер-министрами земель для выработки нового курса.

Несмотря на растущее беспокойство внутри ХДС, партийные руководители публично поддержали канцлера, считая попытку его замены слишком рискованной на фоне лидерства АдГ в опросах и внешнеполитической напряженности. Министр образования от ХДС Карин Приен признала, что программа партии мало привлекательна для избирателей, но заявила, что альтернативной фигуры, способной возглавить консерваторов, пока нет.

По данным Politico, внутренние совещания фракции ХДС в бундестаге и закрытая встреча руководства в Берлине обещают быть напряженными, однако Мерц удержит пост, пока его критики не договорятся о преемнике. При этом экономисты считают реформы канцлера – включая изменения пенсионной и медицинской систем в условиях старения населения и роста расходов – необходимыми для восстановления конкурентоспособности Германии.

Опрос фонда имени Ханса Бёклера показал, что около 81% жителей ФРГ обеспокоены своей финансовой безопасностью из-за реформ, а 42% уже сократили потребительские расходы. На этом фоне партнеры по коалиции из Социал-демократической партии Германии заявили о готовности продолжать сотрудничество с консерваторами, но потребовали пересмотра отдельных элементов реформ. Одновременно АдГ во главе с Алисой Вайдель усилила давление на Мерца, объявив свои силы единственными носителями «реальных реформ» и подвергнув критике отказ ХДС от сотрудничества с правыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в партии ХДС ожидали скорую отставку Фридриха Мерца на фоне провалов на выборах. В тот же день сообщалось, что ХДС под руководством Мерца впервые не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании. В конце прошлой недели Мерц на фоне поражения консерваторов в этой земле назвал результаты голосования катастрофой.