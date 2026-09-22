Британия решила предоставить Саудовской Аравии заправщик Voyager для Typhoon

Минобороны Британии: Лондон предоставит Саудовской Аравии самолет-заправщик

Tекст: Мария Иванова

«Мы предоставляем самолет для дозаправки в воздухе. Это самолет-заправщик Voyager, который обычно базируется на авиабазе Акротири на Кипре», – заявил Поллард в интервью Sky News.

Замминистра добавил, что самолет будет заправлять британские истребители Typhoon, используемые Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о помощи в обороне, передает РИА «Новости».

«Все действия будут соответствовать международному гуманитарному праву, поскольку британские военные силы и средства не будут использованы», – уточнил Поллард.

Ранее журналист агентства Bloomberg Алекс Уикхэм сообщал, что премьер-министр Британии Энди Бернем уполномочил вооруженные силы поддержать Саудовскую Аравию в борьбе с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты.

В конце прошлой недели хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии.

На прошлой неделе Эр-Рияд столкнулся с дефицитом ракет-перехватчиков из-за этих атак.