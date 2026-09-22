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    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    22 сентября 2026, 10:31 • Новости дня

    Британия решила предоставить Саудовской Аравии заправщик Voyager для Typhoon

    Минобороны Британии: Лондон предоставит Саудовской Аравии самолет-заправщик

    Tекст: Мария Иванова

    Британские власти предоставят Саудовской Аравии самолет-заправщик Voyager для дозаправки в воздухе истребителей Typhoon, сообщил замминистра обороны Люк Поллард.

    «Мы предоставляем самолет для дозаправки в воздухе. Это самолет-заправщик Voyager, который обычно базируется на авиабазе Акротири на Кипре», – заявил Поллард в интервью Sky News.

    Замминистра добавил, что самолет будет заправлять британские истребители Typhoon, используемые Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о помощи в обороне, передает РИА «Новости».

    «Все действия будут соответствовать международному гуманитарному праву, поскольку британские военные силы и средства не будут использованы», – уточнил Поллард.

    Ранее журналист агентства Bloomberg Алекс Уикхэм сообщал, что премьер-министр Британии Энди Бернем уполномочил вооруженные силы поддержать Саудовскую Аравию в борьбе с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты.

    В конце прошлой недели хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе Эр-Рияд столкнулся с дефицитом ракет-перехватчиков из-за этих атак.

    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня
    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

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    20 сентября 2026, 06:17 • Новости дня
    Карибские страны захотели взыскать с Британии репарации за работорговлю

    Telegraph сообщила о планах стран Карибского бассейна засудить Британию

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Карибского бассейна планируют использовать международные законы о расовой дискриминации, чтобы через суд заставить Лондон выплатить компенсации за последствия исторической работорговли, пишет Telegraph.

    Страны Карибского бассейна готовятся подать иск против Британии в Международный суд ООН, требуя репараций за работорговлю. Юридические эксперты рассматривают возможность иска на основании договоров ООН, касающихся расизма, пишет Telegraph.

    Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли на конференции по стратегиям получения компенсаций заявила: «Пришло время перестать быть защитниками в движении и стать защитниками в деле». Она отметила, что активисты могут найти подход к судам. Британия ранее была защищена от судебных исков благодаря оговорке, освобождающей ее от разбирательств по событиям до 1987 года.

    Однако активисты рассматривают рабство, отмененное в 1834 году, как преступление с продолжающимися последствиями, такими как экономическая отсталость и современный расизм. Они считают отказ от выплаты репараций нарушением Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

    Комитет ООН в августе рекомендовал распространить конвенцию на исторические несправедливости. Моттли назначила технический комитет для сбора экономических доказательств ущерба Барбадосу. Репарации могут включать помощь в развитии и здравоохранении, а их выплата может занять несколько поколений. Тема репараций будет обсуждаться на встрече глав правительств Содружества в ноябре, где ожидается присутствие короля Карла III.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский союз запланировал обращение в Международный суд ООН за репарациями из-за трансатлантической работорговли.

    Британский король Карл III подвергся критике за фотографию с карибской делегацией на фоне портрета предка-работорговца. 

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    19 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов

    Анкара допустила задействование Мекканского оборонного альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Хакан Фидан не исключил возникновения военных нужд у участников нового оборонного пакта на фоне постоянных ударов хуситов по саудовской инфраструктуре.

    Турецкое дипломатическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг обстрелов территории Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    В эфире канала NTV глава министерства прокомментировал перспективы активации недавно созданного объединения.

    «Возможно, возникнут военные потребности – мы следим за ситуацией», – заявил руководитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов о будущем союза.

    Ранее дипломат подчеркивал открытость Мекканского альянса для других государств Ближнего Востока и прогнозировал рост его влияния. Оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в августе 2026 года. Этот документ гарантирует совместные действия стран при возникновении угрозы для одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Власти Эр-Рияда запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак йеменских хуситов.

    Исламабад направил Тегерану предупреждение с требованием обуздать эту группировку.

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    19 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по Эр-Рияду и Янбу

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские повстанцы-хуситы заявили о нанесении массированных ракетных ударов по стратегическим объектам в столице Саудовской Аравии и инфраструктуре нефтяной компании Aramco.

    Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали территорию Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и дронов, передает ТАСС.

    «Йеменские вооруженные силы провели две успешные военные операции с помощью большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, первая атака была направлена на стратегические объекты в Эр-Рияде, вторая – на инфраструктуру компании Aramco в городе Янбу. Хуситы утверждают, что в результате ударов возникли масштабные пожары.

    Представитель движения добавил, что эти действия стали ответом на авиаудары Саудовской Аравии по Йемену. Он отметил, что саудовские ВВС нанесли 732 удара с использованием истребителей F-15 и Typhoon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 сентября йеменское движение «Ансар Алла» атаковало ракетами нефтяную компанию Aramco в городе Янбу.

    Днем ранее ВВС Саудовской Аравии нанесли 52 удара по контролируемым хуситами территориям Йемена.

    До этого повстанцы обстреляли десятками ракет саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 23:44 • Новости дня
    Арабская коалиция заявила о перехвате запущенной по Эр-Рияду ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиция арабских стран, воюющая в Йемене, перехватила баллистическую ракету, выпущенную силами йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами) по территории Саудовской Аравии, сообщил представитель коалиции Турки аль-Малики.

    «Перехвачена и уничтожена баллистическая ракета, запущенная милицией хуситов в направлении Эр-Рияда», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Аллах» нанесло массированные ракетные удары по стратегическим объектам Эр-Рияда и инфраструктуре Aramco в Янбу.

    Ранее хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту Aramco и авиабазе Хамис-Мушайт.

    Также повстанцы атаковали авиабазу имени короля Халеда десятками ракет и беспилотников в ответ на обстрелы своей страны.

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    19 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Дмитриев: В Британию верят только мигранты

    Дмитриев назвал мигрантов единственными верящими в Британию людьми

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что в Соединенное Королевство продолжают верить исключительно мигранты.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова британского миллиардера Джима Рэтклиффа, передает РИА «Новости».

    Бизнесмен ранее признался в интервью, что утратил веру в свою страну.

    «Только мигранты верят в Соединенное Королевство», – написал Дмитриев на своей странице в соцсети.

    В 2025 году более 41 тыс. нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш. Этот показатель стал вторым по величине после рекордного 2022 года, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тыс. мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский миллиардер Джим Рэтклифф раскритиковал руководство страны за неспособность справиться с миграционным кризисом.

    Месяцем ранее Кирилл Дмитриев назвал видео с разбрасывающим деньги мигрантом рекламой губительной политики Лондона. В июле спецпредставитель президента России охарактеризовал Великобританию статусом падшей империи.

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    19 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    В Иране казнили шпиона за передачу военных секретов «Моссаду»

    В Иране повесили мужчину за передачу «Моссаду» данных о военных объектах

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране казнили местного жителя Хосейна Педарана, которого обвинили в передаче израильской разведке «Моссад» данных о военных объектах в провинции Исфахан.

    Иранские власти привели в исполнение смертный приговор мужчине, признанному виновным в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    «Хосейн Педаран, сын Хамида-Резы, предоставивший «Моссаду» информацию о чувствительных военных объектах страны в провинции Исфахан, был арестован и осужден за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом. После проведения предусмотренных законом процедур и подтверждения приговора верховным судом страны он понес заслуженное наказание за свои деяния и был повешен на виселице правосудия», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. В ответ иранская сторона предприняла собственные атаки. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Ирана казнили двух человек за передачу секретных данных израильской разведке.

    Месяцем ранее в Исламской Республике повесили участника массовых беспорядков за связи со спецслужбами Израиля.

    В январе суд привел в исполнение смертный приговор передавшему секретные сведения за цифровую валюту гражданину.

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    19 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Резервуар с топливом Aramco загорелся у аэропорта Эр-Рияда

    Пожар на топливном складе Aramco вызвал сбои в работе аэропорта Эр-Рияда

    Tекст: Мария Иванова

    В районе международного аэропорта Эр-Рияда вспыхнул крупный пожар на нефтяном резервуаре компании Aramco, что привело к задержке рейсов.

    Сильный пожар начался на топливном складе неподалеку от международного аэропорта имени Короля Халеда на северо-востоке столицы Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Над районом авиаузла поднимаются клубы густого черного дыма и видны языки пламени. Возгорание произошло на одном из резервуаров саудовской нефтяной компании Aramco.

    Происшествие привело к сбоям в авиасообщении. Из-за пожара задержано и отменено несколько рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак.

    Днем ранее йеменские хуситы нанесли удары по стратегическим объектам компании Aramco.

    До этого повстанцы атаковали беспилотниками саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Британский миллиардер заявил об отсутствии в стране сильных политиков

    Британский миллиардер Рэтклифф заявил об отсутствии в стране сильных политиков

    Tекст: Мария Иванова

    Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф раскритиковал руководство Британии за неготовность справляться с миграционным кризисом и экономическими трудностями.

    Предприниматель Рэтклифф считает текущую ситуацию в Британии крайне тяжелой, передает ТАСС.

    «Нам нужны политики, которые довольно тверды, чтобы решать по-настоящему сложные проблемы, и нам нужны политики, которые будут принимать решения во благо страны, а не лишь во благо себя или своей партии. И у нас давно нет таких политиков», – заявил владелец химической группы Ineos.

    Бизнесмен отметил слабость властей в вопросах иммиграции и социальных выплат. По его мнению, государству необходимы жесткие меры, иначе страну ждут серьезные последствия. Он убежден, что Британия стремительно катится вниз без видимых перспектив на улучшение.

    Отдельную критику вызвала остановка разработки нефтегазовых месторождений в Шотландии. Лейбористская партия после возвращения к власти в 2024 году отказалась выдавать новые разрешения на добычу в Северном море. Предприниматель подчеркнул парадоксальность ситуации, когда вместо использования собственных природных ресурсов государство их блокирует.

    Высокие налоги также провоцируют отток состоятельных граждан из Британии. Сам Рэтклифф с состоянием более 15 млрд фунтов еще в 2020 году стал налоговым резидентом Монако.

    Ранее страну покинули многие другие богатые люди, включая Лакшми Миттала и Нассефа Савириса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил слова Джима Рэтклиффа о мигрантах.

    В 2024 году королевство покинули почти 11 тыс. обладателей многомиллионных состояний.

    Более половины британских миллионеров заявили о готовности уехать из страны из-за возможного введения налога на богатство.

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    19 сентября 2026, 13:52 • Новости дня
    В Эр-Рияде и провинции Аль-Хардж прозвучали взрывы

    Al Araby: В столице Саудовской Аравии прогремели взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, аналогичные инциденты зафиксированы в соседней провинции Аль-Хардж.

    Несколько мощных хлопков прозвучало в столице Саудовской Аравии после предупреждения о воздушной угрозе, передает РИА «Новости».

    Взрывы зафиксированы в провинции Эр-Рияд впервые с начала противостояния с мятежниками-хуситами в середине июля. Кроме того, аналогичные инциденты произошли в соседней провинции Аль-Хардж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии из-за дефицита ракет-перехватчиков запросили военную помощь у союзников.

    Президент США по просьбе Эр-Рияда отказался наносить удары по йеменским хуситам.

    В конце августа королевство допустило возобновление масштабных боевых действий против мятежников.

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    19 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Взрыв на оружейном складе в Сирии унес жизни 11 солдат

    Минобороны Сирии сообщило о гибели 11 солдат при взрыве склада

    Tекст: Мария Иванова

    В сирийском городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 11 военнослужащих, еще девять человек получили ранения.

    Одиннадцать военнослужащих погибли в результате взрыва на оружейном складе в сирийском Дейр-эз-Зоре, передает ТАСС.

    В заявлении Минобороны переходного правительства республики говорится, что тела погибших солдат извлекли спасатели при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш.

    «Тела 11 погибших солдат были извлечены спасателями при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш на западе города, где хранились боеприпасы», – сказано в сообщении ведомства. Еще девять человек получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент произошел в пятницу вечером, после чего территория военного объекта была оцеплена. Местная администрация сообщила, что в настоящее время ведется расследование для установления причин и всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября жертвами детонации на складе боеприпасов в сирийском городе Сармада стали 14 человек.

    В июле взрыв мины около военного аэродрома в провинции Хомс унес жизни пяти человек.

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    19 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала позиции «Хезболлы» на юге Ливана

    Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в провинции Набатия на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия, предупредив мирное население о готовящихся атаках.

    Самолеты совершили не менее пяти рейдов на город Набатия-эль-Фаука и прилегающие территории, передает ТАСС.

    Также зафиксированы атаки на несколько районов в долине Вади-эс-Сулюки. Инженерные подразделения подорвали заминированные дома сторонников движения в населенных пунктах Бейт-Яхун, Эль-Байяд и Эль-Мансури.

    Израильские военные возвели понтонные переправы через реку Литани и проложили грунтовые дороги для тяжелой техники. Эксперты полагают, что подобные действия указывают на подготовку к расширению масштабов военной операции на северном берегу реки и в регионе Западное Бекаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская авиация разбомбила оружейные склады шиитского движения в районе Набатии.

    Ранее артиллерия ЦАХАЛ обстреляла стратегическую высоту Али ат-Тахер на юге Ливана.

    В июле инженерные подразделения приступили к сносу ливанской гражданской инфраструктуры тяжелыми бульдозерами.

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    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


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    21 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Танкер-газовоз подвергся атаке неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, экипаж не пострадал, а судно продолжило рейс, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

    Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

    Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

    В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.

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    21 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Судоходство в Ормузском проливе в выходные снизилось втрое

    Интенсивность судоходства в Ормузском проливе упала в три раза

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе в субботу и воскресенье судоходство снизилось примерно в три раза по сравнению с показателями за выходные неделей ранее, передает Reuters.

    По данным о судоходстве, за выходные через Ормузский пролив прошли 12 грузовых судов против 35 в предыдущие выходные на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе и отношений между США и Ираном, которые зашли в тупик, пишет Reuters.

    В субботу пять судов с сельскохозяйственной продукцией, сжиженным природным газом и удобрениями вышли из Персидского залива, а один пустой крупный газовоз зашел в залив, отмечает РИА «Новости».

    В воскресенье из пролива вышли два танкера с нефтепродуктами и два пустых перевозчика, при этом в залив вошли два небольших нефтяных танкера.

    До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 125 крупных коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей.

    В начале месяца США признали падение нефтяного трафика через пролив.

    В прошлом месяце МИД Ирана заявил, что пролив нельзя «захватить твитом».

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