Власти Турции сообщили о задержании стрелка у лицея в Тургутлу

Восемь человек пострадали при стрельбе у лицея в Манисе, нападавший задержан

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел около 7:59 по местному времени, совпадающему с московским, у здания профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в уезде Тургутлу провинции Маниса на западе Турции.

В результате стрельбы пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

По данным администрации провинции, после поступления сообщения на место происшествия были направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие медицинские учреждения, по факту случившегося начаты административное и судебное расследования, отмечают власти.

Турецкие власти указали, что огонь возле лицея открыл неизвестный по неустановленной причине из охотничьего ружья, картечь задела учащихся, а также фасад и окна школы. После инцидента подозреваемый, которого считают причастным к стрельбе, был задержан силами безопасности и помещен под стражу, передает РИА «Новости».

При этом газета Cumhuriyet со ссылкой на мэра района Тургутлу Четина Акына сообщила о гибели одного ученика, что губернатор провинции пока не подтвердил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день утром один школьник скончался после ранения при стрельбе у школы в уезде Тургутлу на западе Турции.

Ранее власти Манисы сообщали о четырех пострадавших школьниках при перестрелке у того же лицея.

В апреле при стрельбе в школе в Турции несколько человек погибли, а власти усилили внимание к безопасности учебных заведений.