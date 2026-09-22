Суд в Южной Корее смягчил приговор бывшей первой леди Ким Гон Хи

Апелляционный суд Сеула сократил тюремный срок экс-супруги Юн Сок Ёля

Tекст: Мария Иванова

Суд второй инстанции смягчил приговор Ким Гон Хи, признанной виновной в получении ценных подарков в обмен на помощь в получении государственных должностей, пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство «Рёнхап». В июне суд первой инстанции приговорил супругу экс-президента Юн Сок Ёля к семи годам лишения свободы.

По данным следствия, Ким Гон Хи получила подарки на общую сумму около 300 млн вон (220 тыс. долларов). В частности, глава строительной компании подарил ей ювелирное изделие за 100 млн вон (72 тыс. долларов) за содействие в трудоустройстве зятя на госслужбу. Также следствие заявляло о получении золотого украшения, копии картины, дорогой сумки и часов от различных лиц в обмен на покровительство.

Апелляционный суд не усмотрел вины Ким Гон Хи в эпизодах с копией картины и часами. При этом в суде отметили, что подсудимая принимала ценности «без стеснения, позабыв о своем статусе». Бывшую первую леди обязали выплатить штраф в размере 24,4 млн вон (18 тыс. долларов), а полученные подарки подлежат конфискации. Защита продолжает настаивать на ее невиновности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе экс-супруга президента Южной Кореи получила тюремный срок за коррупцию. В августе 2025 года прокуратура добилась ордера на ее арест.