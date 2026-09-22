«Единая Россия» победила на выборах в Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на специальном брифинге подчеркнул корректность кандидатов, противопоставив ее использованию грязных технологий при украинской власти.

«В этих сложных условиях, когда летают беспилотники, проблемы с электроэнергией, люди задают все эти острые вопросы, но в то же самое время позитивно относятся к избирательному процессу», – рассказал Владимир Сальдо. Он добавил, что жители региона ожидают от избранных представителей ответов на волнующие их вопросы.

По словам губернатора, несмотря на попытки запугивания со стороны Киева, угрозы членам комиссий, удары по инфраструктуре и распространение фейков, выборы прошли успешно.

Угрожали не только членам участковых комиссий, но также били по объектам инфраструктуры, а также активно распространяли фейки, пытались подделывать партийные документы в рамках избирательной кампании, уличая партию в подкупе. Несмотря на это, выборы удались, избирательные комиссии справились со своей работой и сейчас подводят итоги.

Явка на участках превысила 74%. Предварительные результаты показывают уверенное лидерство «Единой России» как по спискам, так и по одномандатному округу.

«Окончательные итоги будут подведены 25 сентября. Сегодня мы можем смело уже говорить, что более 70% проголосовали за «Единую Россию», а также свыше 70% отдали голоса за кандидата от «Единой России» Елену Дмитрук. За всей кампанией стоит большая работа нашей региональной партийной команды – от предварительного голосования и сбора предложений в Народную программу до голосования», – сообщил Владимир Сальдо.

Секретарь регионального отделения партии выразил признательность избирателям, принявшим участие в голосовании.

«Единая Россия» с этой миссией уверенно справится», – подчеркнул он, говоря о возложенной на партию ответственности за результативную работу в Херсонской области и представление интересов региона на федеральном уровне.

Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что «Единая Россия» лидирует по спискам во всех без исключения регионах страны. Высокие результаты зафиксированы в Хабаровском крае, Омской, Курганской, Ульяновской, Ивановской и Оренбургской областях, а также в Москве и Петербурге.

Якушев особо отметил уникальные условия прошедшей избирательной кампании. Впервые выборы состоялись в период проведения специальной военной операции, когда тыловые районы подвергались атакам беспилотников и информационному давлению со стороны противника, пытавшегося нарушить единство страны.

Губернатор Владимир Сальдо назвал первые выборы депутатов Госдумы новым этапом политической жизни региона.