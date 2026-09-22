Губернатор Калифорнии ввел ЧС из-за угрозы штормов

Губернатор Калифорнии Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за Эль-Ниньо

Tекст: Мария Иванова

Власти Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне прогнозов рекордно сильных штормов, связанных с климатическим явлением Эль-Ниньо, сообщил офис губернатора Гэвина Ньюсома, передает ТАСС.

В заявлении уточняется, что чрезвычайное положение было подписано Ньюсомом в понедельник по местному времени, чтобы задействовать дополнительные ресурсы штата до начала возможных зимних бурь.

По оценкам американских синоптиков, которые привел офис губернатора, вероятность сильного Эль-Ниньо превышает 90%, а шансы того, что феномен достигнет исторических масштабов, составляют 75%. В рамках режима ЧС власти штата сформируют запасы для борьбы с наводнениями, подготовят дороги и объекты инфраструктуры, а Национальная гвардия будет приведена в готовность к проведению спасательных операций.

Отмечается, что глобальный климат во многом зависит от состояний двух феноменов, Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые связаны с потеплением или охлаждением верхнего слоя воды в центральной и восточной части Тихого океана. Изменения температуры поверхности океана запускают цепочку сдвигов в других элементах климатической системы планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим ЧП из-за крупной утечки химикатов и последствий для населения и природы, о чем власти штата тогда сообщили отдельно.

В мае канал Fox Weather предупредил о возможном нашествии акул у побережья Калифорнии на фоне изменений в морской экосистеме.

В феврале Ньюсом во время выступления на международной конференции предупредил Данию об угрозах для мирового климата из-за таяния льдов в Гренландии.