Человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Коломне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Столкнулись две легковые автомашины и микроавтобус без пассажиров, один человек погиб на месте, двое других госпитализированы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагического инцидента.

В начале сентября один человек погиб при столкновении двух легковых автомобилей на западе Москвы.

В конце августа в подмосковном Одинцово в результате лобового ДТП скончались двое граждан.

Летом авария с участием маршрутки на Луцинском шоссе привела к гибели одного человека.