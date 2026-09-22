Президент Киргизии ответил на обвинения в обходе антироссийских санкций

Президент Киргизии Жапаров опроверг помощь России в обходе западных санкций

Tекст: Вера Басилая

Садыр Жапаров прокомментировал публикацию в газете The New York Times, в которой сообщалось, что экономический рост республики обеспечен поставками товаров из Китая и Европы в Россию на фоне украинского конфликта, передает местное издание 24.kg.

«Это неверно. Кыргызстан и раньше поставлял товары в Россию. Но не военную продукцию. Ни один товар, подпадающий под санкции, не был отправлен ни документально, ни фактически в Россию с нашей стороны», – заявил президент на церемонии вручения награды Американо-киргизского делового совета.

Начиная с 2022 года несколько киргизских банков и компаний оказались под санкциями США, ЕС, Британии и других западных стран. Их обвинили в содействии России при обходе ограничительных мер. В ответ Бишкек предложил Брюсселю провести аудит подсанкционных организаций, однако ответа от европейской стороны пока не последовало.

The New York Times сообщила о росте киргизского ВВП за счет масштабных поставок электроники на российский рынок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимодействие Москвы и Бишкека экономически выгодным для обеих сторон.

Ранее Садыр Жапаров опроверг наличие доказательств нарушения западных ограничений местными банками.