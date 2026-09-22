Ученые предрекли миру новую пандемию из-за птичьего гриппа

Эксперты центра «Вектор» предупредили о риске новой пандемии птичьего гриппа

Tекст: Ольга Иванова

Российские специалисты предупреждают о риске возникновения новой глобальной эпидемии из-за птичьего гриппа, передает ТАСС.

Исполняющий обязанности заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Андрей Рудометов выступил с таким заявлением на научном форуме в Кольцово.

«Данный вирус уже распространился по всему миру, нет континентов, где бы данный вирус не циркулировал. Многие исследователи считают, что данный подтип как раз вызовет болезнь X, способную вызвать новую пандемию», – подчеркнул эксперт.

Ученый также отметил рост числа случаев заражения млекопитающих в мире. В частности, он упомянул вспышку заболевания среди крупного рогатого скота в Америке. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения настоятельно советует активизировать работу по созданию вакцин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления вируса гриппа птиц.

В прошлом году ведомство исключило угрозу более опасной по сравнению с COVID-19 пандемии.

Ранее глава службы Анна Попова предупредила о высоком риске межвидового перехода данной инфекции.