FT: Провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС

FT сообщила об угрозе переговорам по бюджету ЕС из-за кризиса в Германии

Tекст: Мария Иванова

Провал партии канцлера Германии Фридриха Мерца на местных выборах может сорвать согласование бюджета Европейского союза, пишет Financial Times.

Европейские дипломаты отмечают, что у Мерца возникли серьезные проблемы, которые отразятся на способности лидеров ЕС договариваться. В сообществе считают, что любой исход – будь то ослабленный Мерц или приход нового канцлера – не сулит ничего хорошего для переговорного процесса, отмечает ТАСС.

Один из источников подчеркнул, что Германия утратила способность выступать стабилизатором в Европе, так как Мерц больше не может играть эту роль. По мнению дипломатов, если в Берлине сменится руководство, новой команде потребуются месяцы на адаптацию, что затянет переговоры по бюджету.

В этом месяце Христианско-демократический союз потерпел два поражения на земельных выборах. Сам Мерц назвал результаты партии катастрофой, однако выразил намерение остаться на своем посту, несмотря на то что, по данным Forsa, лишь 10% немцев одобряют его работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошла в региональный парламент.

В воскресенье канцлер назвал катастрофой результаты партии в Мекленбурге – Передней Померании.

В начале месяца Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.