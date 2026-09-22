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    22 сентября 2026, 09:35 • Новости дня

    FT: Провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС

    FT сообщила об угрозе переговорам по бюджету ЕС из-за кризиса в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Поражение Христианско-демократического союза на выборах в Германии подорвало авторитет канцлера Фридриха Мерца и ставит под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Провал партии канцлера Германии Фридриха Мерца на местных выборах может сорвать согласование бюджета Европейского союза, пишет Financial Times.

    Европейские дипломаты отмечают, что у Мерца возникли серьезные проблемы, которые отразятся на способности лидеров ЕС договариваться. В сообществе считают, что любой исход – будь то ослабленный Мерц или приход нового канцлера – не сулит ничего хорошего для переговорного процесса, отмечает ТАСС.

    Один из источников подчеркнул, что Германия утратила способность выступать стабилизатором в Европе, так как Мерц больше не может играть эту роль. По мнению дипломатов, если в Берлине сменится руководство, новой команде потребуются месяцы на адаптацию, что затянет переговоры по бюджету.

    В этом месяце Христианско-демократический союз потерпел два поражения на земельных выборах. Сам Мерц назвал результаты партии катастрофой, однако выразил намерение остаться на своем посту, несмотря на то что, по данным Forsa, лишь 10% немцев одобряют его работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе партия ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошла в региональный парламент.

    В воскресенье канцлер назвал катастрофой результаты партии в Мекленбурге – Передней Померании.

    В начале месяца Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

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    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    21 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Bloomberg: В партии Мерца ожидают его скорую отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за серии неудач партии на региональных выборах, пишет Bloomberg.

    В ХДС допускают скорый уход Мерца с поста канцлера ФРГ, передает ТАСС. Причиной возможных перестановок стала серия поражений партии на выборах в парламенты федеральных земель, пишет Bloomberg.

    Многие представители ХДС уверены, что сохранение Мерцем руководящих должностей наносит ущерб партии. Политики опасаются дальнейшего падения рейтинга политической силы среди избирателей.

    Сам Мерц надеется остаться на посту канцлера Германии. Политик планирует заручиться поддержкой ключевых руководителей Христианско-демократического союза для сохранения своих позиций.

    Напомним, партия Христианско-демократический союз впервые в истории не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании.

    На фоне падения рейтингов угроза отставки Фридриха Мерца возникла еще до начала голосования.

    После оглашения итогов земельных выборов канцлер ФРГ отказался покидать свой пост.

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    21 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал серьезный кризис доверия населения к политике правящей коалиции и заявил о необходимости корректировки курса.

    Мерц заявил о серьезных проблемах с поддержкой курса правительства среди граждан, передает ТАСС. Он отметил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ больше не может достучаться до большей части жителей.

    «И поэтому уж извините меня, если я не стану сейчас публично рассуждать о том, каким путем мы можем и хотим идти вместе и где нам необходимо внести коррективы. За последние 16 месяцев в коалиции мы запустили немало правильных вещей», – сообщил Мерц на пресс-конференции в Берлине.

    Канцлер подчеркнул, что результатов работы пока недостаточно. По его словам, в обществе возникло ощущение отсутствия справедливости, что осознают все политики независимо от партийной принадлежности. Мерц добавил, что намерен обсудить дальнейшие шаги с социал-демократами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

    Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии отказались поддерживать его программу реформ.

    Руководство Христианско-демократического союза допустило отставку главы правительства после сентябрьских региональных выборов.

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    21 сентября 2026, 11:42 • Новости дня
    Politico: Шведские ультраправые проиграли из-за успешной борьбы с миграцией

    Politico: ультраправая партия «Шведские демократы» потеряла влияние из-за успешной борьбы властей с миграцией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ультраправая партия «Шведские демократы» потерпела поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, а также из-за предполагаемых связей с Россией, пишут СМИ.

    Поддержка партии «Шведские демократы» Джимми Окессона снизилась с 20,5% в 2022 году до 17,5% на последних выборах. Это привело к потере партией влияния, несмотря на то, что ранее она добилась ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет Politico.

    Как отмечается в статье, победу одержал левый блок, который намерен сформировать правительство без участия правых. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей.

    Свою роль также сыграл скандал с предполагаемыми связями партии с Россией. На фоне антироссийских настроений в Швеции этот фактор отпугнул избирателей. В результате левые партии смогли обойти правых конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после победы на выборах левого блока Магдалены Андерссон. В сентябре левый блок одержал победу на парламентских выборах. В середине месяца судьба правительства повисла на 300 тыс. бюллетеней.

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    21 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц столкнулся с историческим унижением на выборах

    Дмитриев назвал историческим унижением Мерца провал ХДС на выборах в ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Результаты правящей партии ХДС на региональных выборах в ФРГ стали историческим унижением канцлера Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что Мерц и «разжигающие войну глобалисты» потерпели историческое унижение, получив 4,9% голосов. Он подчеркнул, что слезы сторонников не изменят провальный курс, который отвергают немцы и весь мир, передает РИА «Новости».

    Выборы в ландтаг (парламент) федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания состоялись в воскресенье. Христианско-демократический союз канцлера Мерца набрал 4,9% голосов, впервые не сумев преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в местный парламент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц отказался уйти в отставку после неудачи его партии.

    В понедельник «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании.

    Накануне сам канцлер назвал катастрофой результаты ХДС в этом регионе.

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    21 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    Одиннадцать стран призвали на год приостановить принятие новых законов ЕС

    Австрия, Германия и еще девять стран призвали сделать паузу в принятии новых законов ЕС для глубокой очистки законодательства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа из 11 стран Евросоюза, возглавляемая Австрией, предложила ввести мораторий на принятие нового законодательства ЕС сроком на 12 месяцев для так называемого года упрощения, заявила министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр.

    «Мы не можем продолжать вносить новые законодательные предложения, когда существующие правила не были полностью реализованы», – отметила Бауэр. Она сослалась на дискуссионный документ, подписанный Австрией, Германией, Италией, Польшей, Данией, Чехией, Словакией, Словенией, Литвой, Португалией и Венгрией, пишет Politico.

    В Брюсселе уже пытаются внедрять пакеты по сокращению бюрократии, однако этих усилий недостаточно, считает австрийский министр. По ее словам, сейчас происходит в основном «упрощение постфактум», тогда как этот процесс должен начинаться до принятия законов.

    Одиннадцать государств настаивают на тщательной оценке всех предлагаемых Брюсселем законов на предмет их целесообразности и влияния на экономическую конкурентоспособность. План также предусматривает пересмотр всех новых норм каждые пять лет.

    Бауэр подчеркнула, что Брюсселю необходимо посвятить целый год инвентаризации действующих законов. В проекте документа это предложение названо не дерегулированием, а «глубокой законодательной очисткой». «Цитируя Элвиса Пресли, нам нужно немного меньше разговоров и немного больше действий», – заключила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом». Осенью прошлого года МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США.

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    21 сентября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал причину резкого падения экономики Германии

    Песков назвал отказ от российского газа причиной падения экономики Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ от российского газа главной причиной падения конкурентоспособности экономики Германии.

    Снижение конкурентоспособности немецкой экономики в значительной степени обусловлено отказом Берлина от закупок российского газа, передает РИА «Новости».

    «Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки», – отметил пресс-секретарь президента России.

    По его словам, сейчас немецкие власти вынуждены приобретать энергоносители по значительно более высоким ценам у других поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок российского газа ради спасения экономической модели ФРГ.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость немецкой промышленности от этого топлива.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от энергоресурсов из России.

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    21 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инфляция в Германии останется на высоком уровне из-за продолжающегося энергетического кризиса и удорожания производства, что замедлит восстановление экономики страны, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

    «Уровень инфляции, скорее всего, пока останется повышенным», – отмечается в ежемесячном отчете регулятора, передает ТАСС. В документе указано, что текущее сильное удорожание энергоносителей может продолжиться еще некоторое время. Вслед за ними могут вырасти цены на другие товары и услуги, так как их производство и транспортировка становятся дороже.

    Длительное сохранение высоких цен на нефть, газ и электроэнергию способно замедлить возвращение инфляции к целевым 2%. Кроме того, низкий уровень воды в Рейне сдерживает промышленное производство в третьем квартале 2026 года. Экспорт внесет меньший вклад в экономический рост, а частное потребление останется сдержанным из-за снижения покупательной способности немцев на фоне конфликта вокруг Ирана.

    Экономика ФРГ, по прогнозам, покажет более позитивную динамику в четвертом квартале. Однако восстановление будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и нормализации уровня воды в водных артериях. В первых двух кварталах 2026 года рост ВВП составил 0,4% и 0,3% соответственно, несмотря на затяжной экономический кризис, вызванный пандемией и прекращением поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк Германии спрогнозировал стагнацию национальной экономики из-за конфликта вокруг Ирана.

    Экономисты предупредили о риске роста инфляции на фоне критического обмеления Рейна.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал поспешный отказ от атомной энергетики причиной высоких тарифов на электроэнергию.

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    21 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Кошта заявил о стремлении ЕС к тесному союзу с Канадой

    Глава Евросовета Кошта заявил о стремлении ЕС к тесному союзу с Канадой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что объединение стремится установить максимально тесные отношения с Канадой и расширить взаимодействие за пределы торговли.

    Брюссель планирует действовать совместно с Оттавой в максимально возможном числе сфер, учитывая невозможность полноценного вступления государства в объединение из-за географического положения, пишет Politico.

    На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза, что вызвало удивление у правительств ряда стран объединения.

    Кошта отметил, что предложенный статус подразумевает сотрудничество не только в торговле, но и в сферах обороны, безопасности, а также инвестиций в искусственный интеллект и квантовые технологии. Ключевым моментом для определения будущего отношений станет саммит ЕС и Канады, который пройдет в Монреале в конце октября.

    Канадский премьер-министр Марк Карни стремится укрепить связи с Европой для снижения зависимости от Вашингтона на фоне торговых споров. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в отношении Канады и неоднократно угрожал сделать ее пятьдесят первым штатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе планы фон дер Ляйен сделать Оттаву ассоциированным членом Евросоюза вызвали шок в Брюсселе. В середине месяца канадские власти опровергли информацию о стремлении вступить в европейское объединение. В начале месяца Евросоюз и Канада договорились объединить усилия для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

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    22 сентября 2026, 09:08 • Новости дня
    Евростат: Россия втрое сократила экспорт меди в ЕС

    Евростат: Экспорт российской меди в Евросоюз в июле упал втрое

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки меди и изделий из нее из России в Евросоюз в июле снизились более чем втрое по сравнению с июнем, при этом крупнейшим покупателем российской меди впервые за два с половиной года стала Германия.

    Экспорт меди и медных изделий из России в страны Евросоюза в июле составил 19,2 млн евро, что в 3,1 раза меньше июньского объема и на 21% ниже показателя июля прошлого года, при этом июльский уровень стал минимальным с апреля, когда поставки достигали 14,5 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Несмотря на резкое падение в июле, за первые семь месяцев года общий объем экспорта меди из России в Евросоюз увеличился на 8% и достиг 190,4 млн евро. Основу поставок составили рафинированная медь и необработанные медные сплавы, по которым за январь–июль объемы выросли на 24%, до 189,9 млн евро.

    В июле европейские покупатели приобрели у российских поставщиков рафинированную медь и необработанные медные сплавы на 15,5 млн евро, что в 3,7 раза меньше, чем в июне, и на 26% ниже уровня прошлого года. Кроме того, Евросоюз импортировал из России медные порошки и чешуйки на 3,6 млн евро, а также небольшие партии медных труб и трубок, прутков, профилей и прочих изделий из меди общим объемом чуть более 100 тыс. евро.

    Крупнейшим покупателем российской меди в Евросоюзе впервые с декабря 2023 года стала Германия, опередив Нидерланды. Поставки в Германию выросли до почти 13 млн евро с 11,9 млн, тогда как Нидерланды сократили импорт меди из России до 4,8 млн евро с 47,3 млн. Существенные объемы закупок также пришлись на Италию, которая купила меди на 764 тыс. евро, и Словакию с 566 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранцев в компании «Удоканская медь».

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    22 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%

    Еврокомиссия просчитала сценарий сокращения помощи третьим странам

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные сокращения расходов Евросоюза на помощь третьим странам в новом семилетнем бюджете грозят увольнением сотен сотрудников европейских дипломатических представительств.

    Еврокомиссия провела внутренние расчеты последствий урезания до 40% финансирования внешней помощи, что приведет к масштабному сокращению рабочих мест в представительствах объединения по всему миру, пишет Politico.

    Увольнения затронут подразделения, отвечающие за Ближний Восток, Северную Африку, расширение и международное партнерство. Сокращать штат планируется преимущественно за счет отказа от поиска замены уходящим сотрудникам. Причиной рассмотрения подобных мер стали требования группы государств во главе с Германией урезать предложенный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы.

    Программа Global Europe, на которую с 2028 года предполагалось выделить около 80 млрд евро, рассматривается в качестве одного из главных источников экономии. Это связано с тем, что попытки сократить сельскохозяйственные субсидии, фонды сплочения и расходы на безопасность встречают серьезное сопротивление европейских столиц.

    Представитель бюджетного подразделения Еврокомиссии представил послам стран объединения несколько сценариев последствий общего урезания бюджета. Дипломаты сочли презентацию попыткой напугать государства Евросоюза ради продвижения зашедших в тупик финансовых переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Еврокомиссия распределила все средства на оружие для Украины.

    Летом власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии.

    Весной ведомство заявило о планах увеличить военный бюджет Евросоюза в десять раз.

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