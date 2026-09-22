Признанная мертвой китаянка ожила в гробу перед похоронами

Tекст: Вера Басилая

Издание The Star пишет, что пожилая жительница китайской провинции Хэбэй долгое время боролась с онкологическим заболеванием и церебральным тромбозом. Когда врачи признали опухоль неоперабельной, семья забрала пациентку домой для паллиативного ухода. 8 сентября близкие перестали фиксировать у больной признаки жизни и поместили тело в специальный гроб, передает «Царьград».

На следующий вечер невестка услышала из саркофага слабые стоны, после чего пенсионерку экстренно извлекли наружу. К 11 сентября китаянка полностью пришла в сознание и начала открывать глаза, однако ее состояние оставалось критическим. В ту же ночь пациентка окончательно скончалась, а 13 сентября состоялись похороны.

Медицинские специалисты назвали произошедшее классическим примером «мнимой смерти».

«Это состояние комы, при котором жизненные показатели снижаются до почти незаметного уровня», – пояснили эксперты. Инцидент спровоцировал бурные дискуссии в социальных сетях, где пользователи призвали обязательно получать официальное медицинское свидетельство перед началом траурных мероприятий.

Ранее аналогичный случай произошел на территории Бразилии. Там сотрудники похоронного бюро успели спасти пожилого мужчину, который внезапно начал дышать после официальной констатации кончины лечащим врачом.

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