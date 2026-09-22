Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%

Еврокомиссия просчитала сценарий сокращения помощи третьим странам

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия провела внутренние расчеты последствий урезания до 40% финансирования внешней помощи, что приведет к масштабному сокращению рабочих мест в представительствах объединения по всему миру, пишет Politico.

Увольнения затронут подразделения, отвечающие за Ближний Восток, Северную Африку, расширение и международное партнерство. Сокращать штат планируется преимущественно за счет отказа от поиска замены уходящим сотрудникам. Причиной рассмотрения подобных мер стали требования группы государств во главе с Германией урезать предложенный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы.

Программа Global Europe, на которую с 2028 года предполагалось выделить около 80 млрд евро, рассматривается в качестве одного из главных источников экономии. Это связано с тем, что попытки сократить сельскохозяйственные субсидии, фонды сплочения и расходы на безопасность встречают серьезное сопротивление европейских столиц.

Представитель бюджетного подразделения Еврокомиссии представил послам стран объединения несколько сценариев последствий общего урезания бюджета. Дипломаты сочли презентацию попыткой напугать государства Евросоюза ради продвижения зашедших в тупик финансовых переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Еврокомиссия распределила все средства на оружие для Украины.

Летом власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии.

Весной ведомство заявило о планах увеличить военный бюджет Евросоюза в десять раз.