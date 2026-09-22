Металлурги России выступили против запрета экспорта бензола

«Русская сталь» выступила против запрета на экспорт бензола из России

Tекст: Вера Басилая

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» выступила против запрета экспорта из России бензола, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо исполнительного директора организации Алексея Сентюрина.

Организация предлагает увеличить загрузку мощностей по выпуску чистого бензола.

Рабочая группа обсуждает запрет экспорта бензола и других химических продуктов из группы ароматических углеводородов.

Российские металлурги производят сырой каменноугольный бензол как побочный продукт при выпуске кокса. Лишь Череповецкий металлургический комбинат «Северстали» и Западно-Сибирский меткомбинат «Евраза» могут выпускать чистый бензол. Выпуск вещества этими предприятиями составил 86 тыс. тонн в 2024 году, 60,9 тыс. тонн в 2025 году и 32,2 тыс. тонн в первом полугодии 2026 года.

Остальные коксохимические предприятия продают сырой бензол для очистки или экспортируют его. В ассоциации подчеркнули, что бензол токсичен и взрывоопасен, а срок его хранения не превышает недели. Сейчас Череповецкий комбинат загружен на 100%, а ЗСМК – лишь на 61%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае экстренные службы ликвидировали крупный пожар с бочками бензола на череповецком заводе.

Вице-премьер Александр Новак заявил о сохранении запрета на экспорт бензина до конца года.