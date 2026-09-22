Биржевые цены на газ в Европе выросли до 885 долларов

Биржевые цены на газ в Европе достигли 885 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF открыли торги на отметке 874,1 доллара, прибавив 0,6%. К утру показатель достиг 885,4 доллара за тысячу кубометров, показав рост на 1,9% к расчетной цене предыдущего дня, передает РИА «Новости».

Резкое подорожание энергоносителей в европейских странах началось на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние котировки подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров, и с тех пор остаются крайне волатильными.

В июле расчетные цены увеличились на 20%, а в августе прибавили еще 17%, достигнув 745,4 доллара за тысячу кубометров. В начале сентября стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов, а неделей ранее кратковременно превышала 1 тыс. долларов.

Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров. Таких высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки газа на европейских биржах снизились почти до 900 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник страны Европы накопили рекордно низкие запасы топлива в преддверии зимы.

На прошлой неделе цены на ресурс поднимались до отметки 918 долларов.