Полиция Антверпена связала два ночных взрыва с наркоторговлей

В центре Антверпена произошли два взрыва, полиция заподозрила наркоторговцев

Tекст: Мария Иванова

Два ночных взрыва произошли в центре бельгийского Антверпена с разницей в несколько минут, при этом никто не получил ранения, но были повреждены несколько зданий, передает Belga со ссылкой на полицию.

По данным источников, первый взрыв прогремел незадолго до 1:30 по местному времени, что соответствует 2:30 по Москве, а второй произошел через несколько минут на другой улице на расстоянии нескольких сотен метров от эпицентра первого, отмечает ТАСС.

В полиции указали, что задержанных по делу пока нет, ведется расследование возможной связи между двумя происшествиями, при этом правоохранители рассматривают версию, что взрывы могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков.

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