Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

Ли Чжэ Мен предложил США смягчить санкции ради заморозки программ КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал Вашингтон ослабить санкции против КНДР в обмен на соглашение, которое могло бы заморозить программы по созданию вооружения, передает РИА «Новости». Политик дал интервью газете The New York Times, в котором изложил свое видение ситуации.

«Я верю, что существует огромная ценность в замещении санкций – которые и так неэффективны – и прекращении разработки дополнительного ядерного вооружения и межконтинентальных ракет», – цитирует издание слова южнокорейского лидера. По его мнению, у мирового сообщества нет реалистичной альтернативы подобному подходу.

Ли Чжэ Мен также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным вернуть главу КНДР Ким Чен Ына за стол переговоров. После заморозки оружейных программ Сеул планирует выстраивать доверие через уступки, чтобы убедить Пхеньян сократить ядерный арсенал. Конечная цель – создание условий, при которых КНДР будет чувствовать себя защищенной без ядерного оружия.

Во вторник, 22 сентября, южнокорейский президент выступит с речью на Генассамблее ООН. Он намерен представить предложения по реформированию организации, рассказать о вкладе своей страны в решение глобальных проблем и изложить видение мирного сосуществования на полуострове. В августе Дональд Трамп распорядился сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, а также назвал свои отношения с Ким Чен Ыном очень хорошими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея предложила КНДР заключить мирный договор.

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность к продолжению диалога с главой Северной Кореи.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона задумались о самостоятельной обороне на фоне сокращения американо-южнокорейских военных маневров.