Ростех сообщил об оснащении самолета Як-130М передовым радаром

Як-130М получил радар и тепловизор для круглосуточного уничтожения дронов

Tекст: Мария Иванова

Российский учебно-боевой самолет Як-130М оснастили передовым радаром и подвесным тепловизором, что позволило ему находить и уничтожать малоскоростные цели при любой погоде и видимости, передает Telegram-канал госкорпорации Ростех.

«В ходе модернизации самолет превратился из «летающей парты» в полноценного бойца. Мы серьезно прокачали его боевые возможности. На борту, например, появился продвинутый радар», – отметили представители корпорации.

Они добавили, что новая радиолокационная станция способна распознавать воздушные и наземные объекты, а также анализировать рельеф местности и метеоусловия.

Совместно с радаром функционирует подвесной тепловизор, исключающий потерю цели ночью или при плохой видимости. Ударную мощь машины повысили за счет установки четырехтрубных пусковых установок. Благодаря высокой маневренности самолета инженерам удалось адаптировать его для эффективного перехвата медленных объектов, включая ударные беспилотники противника.

Основой обновленной машины служит турбореактивный двухконтурный двигатель АИ-222-25, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией. Силовая установка, не имеющая форсажной камеры, обеспечивает максимальную тягу в 2,5 т. Безопасность полета гарантирует автоматизированная система управления двигателем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

Месяцем позже президент России Владимир Путин осмотрел эту машину на Иркутском авиационном заводе. Глава государства заявил о необходимости использовать новые самолеты для уничтожения крупных коптеров в зоне боевых действий.