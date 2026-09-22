Верховный суд признал незаконным лишение водительских прав при наличии алиби

Российская система правосудия пересмотрела дело жителя Подмосковья, передает ТАСС. Мужчину ранее признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако настоящий владелец машины доказал свою невиновность.
В постановлении инстанции отмечается: «Жалобу Мартынова С. С. удовлетворить частично. Решение судьи Клинского городского суда Московской области и постановление заместителя председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции отменить». Материалы вернули на новое рассмотрение.
Инцидент произошел в январе 2023 года на трассе М-10, когда инспекторы остановили Vortex Tingo. Нетрезвый нарушитель предъявил поддельное удостоверение на имя Сергея Мартынова. Суд первой инстанции оштрафовал владельца на 30 тыс. рублей и забрал права на полтора года.
Осужденный обжаловал приговор, заявив о передаче машины знакомой перед отъездом. Выяснилось, что за рулем находился супруг женщины. При проверке обнаружились расхождения в кодах регионов выдачи прав, а нижестоящие инстанции не стали допрашивать инспекторов и понятых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд запретил лишать прав нетрезвых водителей исключительно на основании их устных заявлений о своем имени. В прошлом году суд конфисковал автомобиль у пьяного нарушителя с поддельным водительским удостоверением. Высшая инстанция также подтвердила законность наказания при минимальном превышении допустимого уровня этанола.