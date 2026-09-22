Кравцов заявил о важности осознанного выбора профессии школьниками

Кравцов заявил о важности осознанного выбора профессии

Tекст: Катерина Туманова

«Отмечу, что профильное обучение в старших классах должно помочь школьнику основательнее изучить те предметы, которые отвечают его образовательным и профессиональным планам. При этом важно, чтобы у ребенка сохранялась возможность осознанно определиться с дальнейшей траекторией развития», – сказал Кравцов ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что для помощи детям в выборе профессии профориентация теперь начинается задолго до старших классов.

С 2023 года она включена в обязательную школьную программу. В учебных заведениях внедрена единая система, которая объединяет курс «Россия – мои горизонты», проект «Билет в будущее» и профильные классы.

Кроме того, Кравцов напомнил о предстоящих изменениях в образовательном процессе. С 2027 года у старшеклассников появится право изучать все дисциплины исключительно на базовом уровне. Отказ от обязательного выбора углубленных предметов, по мнению министра, даст школьникам больше свободы для самоопределения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исследование показало рост популярности креативных профессий среди подростков. Президент Владимир Путин отметил рост интереса молодежи к рабочим специальностям благодаря системе ранней профориентации.

При этом дети за рубежом массово захотели быть инфлюенсерами и забыли о профессиях.