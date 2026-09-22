МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине

«Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».
Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.
Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.