Reuters: США решили открыть две новые военные базы в Гренландии

Tекст: Катерина Туманова

«По словам двух очевидцев, речь идет о Нарсарсуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как США закрыли свою военную базу «Блуи Вест Уан» в 1950-х годах, и Местерсвиге, военном форпосте, используемом датским подразделением спецназа «Сириус», – передает Reuters.

Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут новое соглашение на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник.

Текст соглашения не был обнародован, и три источника, знакомых с условиями сделки, заявили, что его детали не будут окончательно согласованы до момента подписания.

Представитель Белого дома отказался комментировать детали соглашения, повторив ранее сделанное заявление, что его подписание во вторник «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов».

Дания заявляет, что соглашение передает обеспечение безопасности в Арктике под надзор Организации Североатлантического договора, военно-оборонного альянса, а не оставляет это исключительно на откуп США и Дании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США обследовали аэродром в Гренландии для нужд НАТО. Американский президент объявил о соглашении США и Дании по Гренландии. Ранее он заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии.