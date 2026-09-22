Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями нового оружия КНДР

Tекст: Катерина Туманова

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственного комитета по делам КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями. Он заявил, что это испытание является демонстрацией передовых технологий национальной обороны и явной демонстрацией модернизации вооруженных сил», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Приобретение таких технологий, сказал Ким Чен Ын, имеет огромное значение для боеготовности страны и перспективного развития вооруженных сил. Он заверил, что противники без объяснений поймут, что такая модернизация означает с точки зрения военных технологий.

Глава страны заверил, что новое оружие станет «неодолимой силой» и «неизлечимой головной болью» для противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота. Сеул сообщил 20 сентября о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря. КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке военного конфликта с республикой.



