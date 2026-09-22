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    22 сентября 2026, 06:03 • Новости дня

    Минприроды спрогнозировало добычу Россией 23 млн тонн нефти на шельфе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году объемы извлечения нефти на континентальном шельфе России составят 23 млн тонн, а газодобыча достигнет отметки в 53 млрд кубических метров, сообщили в Минприроды.

    «В соответствии с проектной технической документацией на разработку месторождений, проектные уровни добычи на континентальном шельфе в 2026 году составят 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров метров газа, в 2027 году проектные уровни добычи ожидаются на том же уровне», – заявили в ведомстве ТАСС.

    В министерстве уточнили, что в 2027 году запланированные объемы добычи углеводородного сырья сохранятся на аналогичных позициях. Эти данные основаны на утвержденной технической документации по освоению шельфовых месторождений.

    Минэкономразвития спрогнозировало сохранение общей добычи нефти в России в 2026 году на уровне 511 млн тонн.

    Российские дипломаты выступили против одностороннего расширения США границ континентального шельфа.

    Семь стран ОПЕК+ договорились заморозить объем производства сырья в октябре.

    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    20 сентября 2026, 17:46 • Новости дня
    Украина договорилась хранить свои нефтепродукты на территории Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев и Будапешт условились о строительстве новых мощностей для хранения нефтепродуктов вблизи совместной границы для обеспечения надежности поставок топлива, сообщил «Нафтогаз».

    Украинская компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии, передает ТАСС.

    Согласно данным «Нафтогаза», новые резервуары планируется разместить вблизи украинско-венгерской границы.

    «Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией», – заявил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

    Руководитель украинской компании также подчеркнул важность диверсификации маршрутов поставок. По его словам, создание дополнительных хранилищ за рубежом стало необходимым шагом на фоне разрушения собственной топливной инфраструктуры страны.

    В начале сентября производственные мощности «Нафтогаза» получили серьезные повреждения.

    В августе из-за значительных разрушений инфраструктуры предприятие остановило работу ряда своих объектов.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов.

    Правительство Венгрии не поддержит возведение объектов для хранения украинского топлива на территории своей страны. Так глава венгерского кабмина отреагировал на информацию «Нафтогаза» о якобы подписанном меморандуме между Киевом и компанией MOL, передает РИА «Новости».

    «Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность», – заявил венгерский премьер.

    Мадьяр подчеркнул, что реализация подобного проекта заняла бы годы, однако при действующем правительстве партии «Тиса» это исключено.

    В начале июня политик отмечал, что Венгрия не станет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС после урегулирования вопроса прав закарпатских венгров. При этом Будапешт выступает против ускоренного принятия новых членов, придерживаясь подхода, основанного на заслугах.

    Накануне украинская компания «Нафтогаз» договорилась с венгерским концерном MOL о создании мощностей для хранения топлива.

    Премьер-министр Петер Мадьяр отказался от участия Будапешта в инициированном Киевом объединении «Карпатская восьмерка».

    Ранее политик назвал нечестным форсирование переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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    21 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Силуанов сообщил о новой цене отсечения нефти для бюджета

    Силуанов заявил об установке цены отсечения нефти в 50 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило России на 2027-2029 годы будет исходить из цены отсечения в 50 долларов за баррель.

    Министерство финансов России закладывает в бюджетное правило цену отсечения на уровне 50 долларов за баррель нефти, сообщил Силуанов, передает РИА «Новости». Однако на рынке допускают и более низкие котировки, отметил глава ведомства.

    «На трехлетку», – ответил Силуанов на вопрос о сроках действия нового норматива в кулуарах Московского финансового форума. Таким образом, планка в 50 долларов за баррель предусмотрена на период с 2027 по 2029 год.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал базовую цену на нефть параметром долгосрочной бюджетной политики.

    Новая цена отсечения обеспечит исполнение бюджета страны в период очень низких цен на энергоресурсы.

    Прежние темпы снижения этого показателя больше не отвечают текущим экономическим реалиям.

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    21 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с начала сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Биржевая стоимость нефти марки Brent в понедельник упала ниже 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

    Мировые котировки энергоносителей ускорили падение до 4%, передает РИА «Новости». К вечеру стоимость ноябрьских контрактов на Brent снижалась на 3,64%, достигнув 100,09 доллара за баррель.

    Незадолго до этого показатель впервые с 9 сентября преодолел психологический рубеж и торговался ниже 100 долларов.

    Одновременно с этим дешевели и американские сорта. Цена ноябрьских фьючерсов на марку WTI упала на 4,08%, составив 92,14 доллара за баррель.

    Напомним, 17 сентября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 103 долларов за баррель.

    Неделей ранее цена эталонного сырья превысила отметку в 107 долларов.

    В конце августа котировки черного золота снизились на фоне вероятной деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Кабмин решил направить 1,2 млрд рублей на социальную догазификацию

    Мишустин: Кабмин направит 1,2 млрд рублей на социальную догазификацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на реализацию программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

    Дополнительные средства позволят обеспечить газом более 13 тыс. семей в 56 регионах страны, передает ТАСС. «По поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников к газовой сети 1,2 млрд рублей», – сообщил премьер-министр.

    Эти деньги также можно будет направить на покупку необходимого газового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение регионам дополнительных 1,2 млрд рублей на эту программу.

    Глава государства пообещал продолжить социальную газификацию в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Данная инициатива уже охватила более 1,6 млн российских домовладений.

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    21 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    «Нафтогаз»: Польша поставит Украине нефтепродукты на 500 млн долларов

    «Укрнафта» и Orlen договорились о поставках нефтепродуктов на 500 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Украинская компания «Укрнафта» и польский концерн Orlen договорились о поставках нефтепродуктов на рынок Украины на сумму до 500 млн долларов.

    «Укрнафта», входящая в группу «Нафтогаз», подписала меморандум с польской компанией Orlen. Соглашение предусматривает поставку нефтепродуктов на сумму до 500 млн долларов, что призвано усилить стабильность поставок топлива на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

    Документ также предусматривает возможность переработки украинской нефти на заводах в Центральной Европе и потенциальную передачу «Укрнафте» подержанных топливовозов.

    Кроме того, «Нафтогаз» и Orlen заключили меморандум о поставке трех партий сжиженного природного газа в первом квартале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье «Нафтогаз» договорился о строительстве хранилищ нефтепродуктов на территории Венгрии.

    Летом на Украине назначили нового главу «Нафтогаза».

    В прошлом году на Украине остановилась работа «Укрнафты» из-за критических повреждений.

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    21 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Guardian: Рост цен на нефть грозит новым глобальным экономическим кризисом

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на энергоносители и массовая распродажа гособлигаций могут стать предвестниками масштабных экономических потрясений в мире, пишет The Guardian.

    Британская газета Guardian предупредила о возможных рисках нового глобального финансового кризиса на фоне текущих мировых событий, передает РИА «Новости». Издание обращает внимание на рост цен на нефть, масштабную распродажу государственных облигаций и предостережения о рисках стремительного развития искусственного интеллекта.

    «В этом сентябре снова есть причины для беспокойства. Цены на нефть растут, что вызывает рост цен на бензин и дизельное топливо и увеличивает давление на стоимость жизни. По всему миру распродают гособлигации. Раздаются предупреждения руководителей компаний в сфере ИИ о том, что было бы мудрым решением замедлить развитие их отрасли. Все вместе – это ингредиенты для еще одного неспокойного сентября», – отмечает автор статьи.

    Журналисты подчеркивают, что исторически сентябрь часто становился отправной точкой экономических потрясений. В частности, в 1931 году Британия отказалась от золотого стандарта, в 1992 году фунт стерлингов покинул европейский механизм обменных курсов, а в 2008 году крах банка Lehman Brothers спровоцировал мировую рецессию.

    При этом издание допускает, что текущие опасения могут оказаться ложной тревогой. Например, последствия блокировки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном пока не привели к катастрофическим последствиям, несмотря на рост цен на топливо.

    Тем не менее, газета призывает подготовить антикризисный план на случай непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом на фоне рекордных цен на дизель.

    Экономист Игорь Юшков констатировал отсутствие полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    Руководители ведущих мировых экономических структур предупредили о риске масштабного глобального кризиса из-за перебоев в логистике.

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    21 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Кабмин поддержал идею «Единой России» выделить 1,2 млрд рублей на соцгазификацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России выделит дополнительные средства на социальную газификацию в регионах для льготных категорий граждан по инициативе партии «Единая Россия».

    На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям дополнительно направят 1,2 млрд рублей, говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия». Предложение по расширению программы ранее поддержал президент Владимир Путин.

    Выделенные средства позволят в 2026 году обеспечить необходимым оборудованием и подключить к сетям более 13 тыс. семей в 56 регионах. В рамках социальной газификации граждане могут бесплатно подвести газ до границ земельного участка.

    «Подключения в рамках социальной газификации идут круглый год. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в значительной части страны уже начался отопительный сезон. В таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей и должны выполняться отлаженно и четко», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

    Льготные категории граждан также получают помощь на приобретение оборудования и проведение работ внутри участка. К ним относятся многодетные семьи, участники специальной военной операции и их близкие, инвалиды I группы, люди с невысокими доходами и ухаживающие за детьми с ограничениями по здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил выделение регионам дополнительных средств на социальную газификацию.

    Глава государства высоко оценил роль партии «Единая Россия» в реализации данной программы.

    Российский лидер назвал этот проект одной из важнейших инициатив для всей страны.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 09:01 • Новости дня
    Европа накопила рекордно низкие запасы газа к зиме

    Уровень газа в подземных хранилищах Европы снизился до исторического минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза к началу осенне-зимнего сезона смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 69%, что стало самым низким показателем с 2011 года.

    С начала летнего сезона в апреле государства ЕС закачали в подземные хранилища немногим более 45 млрд кубометров газа, что составляет только 67% от необходимого к зиме объема, передает ТАСС.

    К середине сентября европейские мощности оказались заполнены на 69,5%, что почти на 16 процентных пунктов ниже средних значений за последние пять лет и является антирекордом за всю историю наблюдений. Общий объем накопленного топлива оценивается примерно в 76,2 млрд кубометров.

    Высокие темпы закачки в сентябре происходят на фоне максимальных с конца 2022 года цен на европейских хабах. Евросоюз стремится заполнить хранилища любой ценой, упустив наиболее благоприятные для этого летние месяцы из-за конкуренции с Азией за сжиженный природный газ, высоких цен и экстремальной жары.

    Согласно регламенту Еврокомиссии, к началу зимы уровень заполненности должен достигать 90%. Для выполнения этой нормы европейским странам необходимо закачать в хранилища еще не менее 23 млрд кубометров газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов.

    Летом запасы топлива в регионе упали до пятилетнего минимума.

    Весной Газпром зафиксировал исторический минимум закачки газа в европейские подземные хранилища.

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    21 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии снизилась на 200 тыс. баррелей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нефтедобыча на одном из крупнейших месторождений Ливии Эш-Шарара сократилась почти на 200 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на двух работающих там инженеров, добыча нефти на месторождении Эш-Шарара, расположенном к юго-западу от Триполи, резко упала, передает ТАСС. По данным инженеров, работающих на объекте, объем извлекаемого сырья снизился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 100-105 тыс. баррелей.

    Производственная мощность Эш-Шарары оценивается примерно в 300 тыс. баррелей в сутки. Точные причины нынешнего сокращения добычи пока не называются. Однако ранее подобные инциденты происходили из-за протестов, политических конфликтов и технических проблем, возникших в результате диверсий.

    На прошлой неделе Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) предупреждала о возможном объявлении форс-мажора. Это было связано с остановкой добычи на двух северо-западных месторождениях – Эт-Тахара и Эль-Хамада – из-за незаконного перекрытия задвижки на основной линии. Впоследствии работа на этих объектах возобновилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе конфликт с охраной привел к остановке добычи на ливийских месторождениях Аль-Хамада и Ат-Тахара.

    Весной взрыв трубопровода остановил работу крупного месторождения Шарара.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    21 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Перебои с прокачкой нефти к морским портам возникли в Ливии

    Tекст: Денис Тельманов

    Нефтепровод, соединяющий крупное месторождение Шарара с морскими портами, перекрыт по неизвестной причине, сообщили в Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC).

    Инцидент привел к снижению объемов добычи черного золота, при этом часть сырья перенаправлена по альтернативным маршрутам, передает РИА «Новости». «По неизвестной причине был перекрыт основной трубопровод. Пока никто не взял на себя ответственность», – сообщил источник агентства в NOC.

    Максимальная производственная мощность Шарары составляет 340 тыс. баррелей в сутки. Из-за перекрытия магистрали власти сократили добычу до 130 тыс. баррелей в сутки. Месторождение разрабатывается Национальной нефтяной корпорацией Ливии совместно с иностранными партнерами, включая испанскую Repsol.

    Собеседник агентства связал инцидент с требованиями сотрудников службы охраны нефтяных объектов о повышении зарплат.

    Ранее NOC сообщала о незаконной остановке добычи на трех месторождениях на западе страны, пригрозив объявить форс-мажор. В понедельник охранники провели акцию протеста у НПЗ в Эз-Завии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт с сотрудниками службы безопасности привел к полной остановке работы двух месторождений на северо-западе Ливии.

    В начале сентября беспилотник атаковал нефтяной склад компании Brega в Триполи.

    Весной текущего года добыча на месторождении Шарара приостанавливалась из-за взрыва трубопровода.

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