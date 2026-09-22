Средняя пенсия в России превысила 25 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Средний размер выплат работающим и неработающим пенсионерам в августе 2026 года превысил 25,4 тыс. рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Соцфонда.

На 1 августа средняя пенсия граждан составляла 25 тыс. 469 рублей. В аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 23 тыс. 519 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине лета средняя выплата для неработающих пенсионеров составила 25 тыс. 834 рубля.

Размер страховой пенсии по старости для этой категории граждан за год вырос на 2024 рубля.

Выплаты трудящимся пожилым людям по сравнению с прошлым годом увеличились на 2615 рублей.