При пожаре на Нерюнгринской ГРЭС пострадал сотрудник

Tекст: Катерина Туманова

«Установлено, что происходит горение трансформаторной подстанции и кабель-канала. Предварительная площадь – 40 кв. м. В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал работник 1993 г.р.», – сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Там уточнили, что к ликвидации пожара привлечены 50 человек и 16 единиц техники.

В Оперштабе Якутии добавили, что возгорание трансформаторной подстанции произошло на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС, о чем сообщила Нерюнгринская районная администрация.

В результате под ограничение электроэнергии попали потребители Нерюнгри от подстанции «Городская». Аварийные и спасательные службы работают для скорейшего устранения ограничений.

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