Мошенники стали осаждать покупателей «Ашана» и «Лемана про»

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники активно мониторят новостную ленту и сразу же начинают придумывать новые удочки для обмана граждан», – пояснил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Жертвам заявляют о возбуждении уголовных дел из-за приобретения товаров в магазинах «Ашан» и «Лемана про». Злоумышленники заявляют, что эти компании якобы переводят часть прибыли на нужды ВСУ. По их выдуманной схеме, обычный клиент автоматически становится соучастником.

Для запугивания преступники перечисляют статьи Уголовного кодекса, включая государственную измену. Чтобы избежать вымышленного наказания, жертве предлагают перевести сбережения на специальный счет или отдать наличные курьеру.

Машаров напомнил, что клиенты торговых сетей не нарушают закон. Суд не признавал упомянутые организации террористическими, их деятельность легальна. Ранее активы Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана про» перешли во временное управление российской компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД отметили переход мошенников на сложные многоступенчатые схемы обмана. Мошенники стали выманивать деньги под видом возврата налогового вычета, а также придумали схему обмана вернувшихся из-за границы россиян.



