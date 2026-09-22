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    22 сентября 2026, 02:12 • Новости дня

    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия впервые выпустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата на прошлой неделе в территориальных водах, пуск провели с 12-метрового подводного беспилотника ВМС США, известного как Excalibur.

    «Это оружие, разработанное совместно США и Австралией, предназначено для потопления кораблей и глубоководных подводных лодок. Проект реализуется Британией и США в рамках знакового оборонного партнерства AUKUS с Австралией, которое занимается разработкой подводных лодок нового поколения, систем искусственного интеллекта и автономных подводных аппаратов», – пишет портал The i Paper.

    Отмечается, что это первый случай, когда обе страны выпустили торпеду с беспилотного подводного судна, а не с экипажной подводной лодки.

    Беспилотник Excalibur, который в настоящее время проходит морские испытания, был построен в Плимуте и может управляться дистанционно на расстоянии почти 10 тыс. миль (16 тыс. км).

    Это испытание является частью более широкой кампании по защите жизненно важных британских морских кабелей и трубопроводов от враждебных держав, сказано в заметке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне решили построить крупнейший со Второй мировой военный завод. Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ. Экс-премьер страны Стармер заявлял о масштабном увеличении военного бюджета.


    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    19 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО

    ВС России начали бои в центральных кварталах Орехова Запорожской области

    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России усилили интенсивность атак по всей линии боевого соприкосновения и прорвались к центру города Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения армии России увеличивают скорость продвижения на всех участках проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны отметили успехи военнослужащих.

    «Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Также стало известно о значительном продвижении сил на запорожском направлении. Представители министерства уточнили, что в данный момент активные боестолкновения идут в центральных кварталах города Орехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали освобождение города Орехов.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков на данном участке фронта. До этого президент Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления армии на всех направлениях.

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    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

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    20 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные поразили в Киеве завод по производству систем управления ракетами и дата-центр, обеспечивавший передачу разведданных, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам в Киеве, сообщило Минобороны в Max. Целями стали предприятия военной инфраструктуры и связи.

    В результате атаки поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Завод занимается производством систем управления для украинских ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

    Кроме того, удар пришелся по дата-центру «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и передачу разведывательных данных, а также работу сетевого оборудования в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил роль подобных объектов в обработке разведывательной информации.

    В июле армия России атаковала производящий системы управления для ракет завод «Радионикс».

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    20 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили склады беспилотников и военный сухогруз ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска совершили ночную атаку беспилотниками на военную инфраструктуру и логистические объекты украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ. Целями стали логистические центры, склады, порты и суда, работающие на украинскую армию.

    В Киевской области был поражен склад компании FIRE POINT в Боярке. На этом объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.

    В Одесской области удары пришлись по порту Одессы, где пострадало судно типа сухогруз, доставившее военные грузы. Кроме того, был атакован логистический центр «Новая почта» севернее Одессы, который использовался для хранения и распределения военных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили логистический терминал «Новой почты» в Одесской области.

    В тот же день российская армия атаковала предприятия по сборке дронов.

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    20 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За минувшую ночь над множеством российских регионов и Черным морем были успешно перехвачены 1110 вражеских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, передает Минобороны в Max.

    Всего военные ликвидировали 1110 дронов самолетного типа. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 вражеских беспилотников за одну ночь.

    В начале сентября дежурные средства ПВО нейтрализовали над российской территорией 306 украинских летательных аппаратов.

    В конце августа военные сбили 494 дрона над 15 регионами страны.

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    20 сентября 2026, 13:21 • Новости дня
    Системы ПВО сбили почти 2 тыс. дронов и восемь ракет «Фламинго»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные зенитчики успешно отразили массированную атаку, перехватив 1951 вражеский беспилотник, а также крылатые ракеты «Фламинго» и американские снаряды HIMARS.

    Войска противовоздушной обороны перехватили крупную партию вражеских воздушных целей, сообщило Минобороны в Max.

    В ходе боевой работы расчеты уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Кроме того, военные ликвидировали восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Наибольший урон нанесен парку дронов противника. Защитники неба сбили 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили склады для комплектующих ракет «Фламинго» под Киевом.

    Днем ранее армия России поразила предприятие по производству химических веществ для этих боеприпасов.

    В середине августа отечественные средства противовоздушной обороны сбили рекордные 1328 вражеских дронов за сутки.

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    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня
    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

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    19 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    В Минобороны отметили имитацию Киевом успехов на поле боя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти развернули масштабную информационную кампанию с привлечением западных специалистов, пытаясь выдать действия своей армии за значительные победы, отметили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило, что киевские власти организовали агрессивную информационную кампанию при поддержке стран Запада. Цель этой активности – убедить западных союзников в способности украинской армии противостоять российским силам в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия происходят на фоне высоких темпов продвижения Вооруженных сил России на всех направлениях. «При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск», – говорится в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о тиражировании украинским руководством лжи ради отчета перед западными кураторами.

    Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал главной задачей информационной кампании противника создание иллюзии успехов Киева.

    А эксперт Борис Рожин отметил сохранение российскими войсками оперативной инициативы на фронте.

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    19 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Германии стартовали обязательные медосмотры призывников

    Минобороны ФРГ начало обязательное медосвидетельствование 18-летних немцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах страны.

    Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательного медицинского освидетельствования 18-летних немцев для определения их годности к службе в бундесвере, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с требованиями законодательства началось медицинское освидетельствование лиц 2008 года рождения, подлежащих воинскому учету», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По состоянию на 18 сентября медосмотр прошли около тысячи юношей, которые при заполнении анкеты не выразили заинтересованности в службе. К концу августа ведомство разослало более 451 тыс. анкет для постановки на воинский учет, в первую очередь связываясь с теми, кто хочет служить.

    С 1 января 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование о готовности служить в армии. С июля 2027 года прохождение медкомиссии станет строго обязательным для всех мужчин, родившихся в 2008 году и позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бундестаг Германии принял закон об обязательном воинском учете молодежи.

    Весной Вооруженные силы ФРГ запланировали регулярные военные сборы для резервистов.

    В августе власти страны приступили к разработке новой модели альтернативной гражданской службы.

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    19 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    США решили трансформировать армию Армении через программы содействия

    США пообещали вложить весь потенциал в трансформацию армии Армении

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис пообещал поддержать масштабные реформы и вложить значительные ресурсы в модернизацию армянских вооруженных сил.

    Двусторонние оборонные консультации между Ереваном и Вашингтоном состоялись 18 сентября в армянском военном ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе встречи участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению военного сотрудничества двух государств.

    «США продолжат поддерживать оборонные реформы, проводимые в Армении, вкладывая весь потенциал своих консультативных программ, обмена опытом и программ содействия по другим направлениям в осуществляемые в этих рамках процессы трансформации армии», – подчеркнул Эндрю Лумис.

    Участники переговоров также подвели итоги совместных проектов, реализованных за последние годы. По завершении мероприятия представители двух стран подписали официальный протокол о достигнутых договоренностях и перспективах будущего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Ереван и Вашингтон договорились о совместной подготовке военных кадров.

    В июне на территории армянского учебного центра «Зар» стартовали миротворческие маневры Eagle Partner-2026 с участием американских солдат.

    В 2024 году в Министерстве обороны Армении появился официальный представитель армии США.

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    19 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Беспилотники «Герань» уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ

    Дроны «Герань» поразили военные объекты в Харьковской и Николаевской областях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области и командный пункт на аэродроме в Николаевской области.

    Российские беспилотники успешно поразили две радиолокационные станции 35Д6 и П-18 на территории Харьковской области, сообщает Минобороны.

    «На этот раз от «Гераней» не спрятались две радиолокационные станции 35Д6 и П-18 в Харьковской области, а в Николаевской области – стартовый командный пункт противника на аэродроме Вознесенск», – прокомментировали работу ВС России в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские войска ударили беспилотником «Герань-4 сикер» по логистическому центру в Киевской области.

    Ранее армия России уничтожила склады с дронами в Харьковской области. До этого ударные беспилотники поразили газоперерабатывающую установку в этом же регионе.

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    19 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    НАТО: Высший военный орган НАТО возглавит немецкий генерал

    НАТО: Генерал бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер избран новым председателем Военного комитета НАТО и официально вступит в должность в июле 2027 года.

    Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО в июле 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю генерала Карстена Бройера с избранием следующим председателем Военного комитета НАТО. Он вступит в должность в июле 2027 года», – сообщил действующий руководитель комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    По словам Драгоне, начальники генеральных штабов стран Североатлантического альянса доверили Бройеру этот пост в сложный момент для евроатлантической безопасности. Выборы состоялись в субботу на встрече начальников генштабов 32 стран НАТО в Копенгагене.

    Военный комитет является высшим военным органом НАТО, а его председатель считается главным военным советником генерального секретаря альянса. Руководитель структуры избирается на трехлетний срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО заранее достигли неофициальной договоренности о назначении Карстена Бройера на этот пост.

    Накануне немецкий военачальник призвал граждан Германии готовиться к обороне государства.

    Ранее генеральный инспектор бундесвера признал превосходство России над Североатлантическим альянсом в вопросе наращивания военной мощи.

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