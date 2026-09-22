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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня

    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    21 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Sky News: Британия столкнулась с острой нехваткой донорских органов

    Британская служба здравоохранения сообщила о дефиците донорских органов

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана экстренного реагирования из-за острого дефицита органов для трансплантации.

    Медицинские руководители предупредили о резком снижении числа доступных для пересадки органов, в которых срочно нуждаются 8,7 тыс. пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    За период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года показатель посмертного донорства сократился на 9%. Кроме того, родственники доноров стали реже давать согласие на изъятие органов: доля положительных решений снизилась с 67% в 2021 году до 57% в 2025 году.

    Представители Национальной службы здравоохранения Британии назвали нынешний дефицит одним из самых сложных периодов для трансплантологии за последнее десятилетие. Для решения проблемы ведомство запускает план экстренного реагирования, однако его подробности пока не раскрываются.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Песков назвал внутренним делом США запрет Трампа для СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет на доступ ряду американских СМИ в Белый дом внутренним делом США.

    Решение президента США Дональда Трампа ограничить доступ ряду американских изданий в Белый дом является внутренним делом страны, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято. Что касается того, как американцы работают со своими, это их дело, мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела», – сказал Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

    Ранее Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом телеканалам CNN и MSNOW, а также газете Politico. Он пригрозил подать на них в суд. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что не хочет видеть в Белом доме корреспондентов, которые освещают работу республиканской администрации в негативном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MSNOW и газеты Politico посещать Белый дом.

    Руководство MSNOW пообещало отстаивать гарантированную американской Конституцией свободу слова.

    Специальный посланник американского лидера Ричард Гренелл назвал современные СМИ обычным предвзятым бизнесом.

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    21 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН

    Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящей Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной, сообщил заместитель министра Александр Алимов.

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.

    «В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.

    Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Украинская тематика войдет в число главных вопросов на его международных переговорах.

    Российский министр запланировал в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    21 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Барнем на юге Англии намерены провести голосование о независимости в знак протеста против размещения мигрантов на расположенной поблизости военной базе, пишет газета Independent.

    По данным Independent, английский городок Барнем планирует провести символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов, передает РИА «Новости». Местные власти собираются разместить прибывших на территории соседней базы ВВС.

    «Второй городок в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе», – отметил председатель местного приходского совета Джон Бауэр.

    Население населенного пункта составляет около 600 человек. По словам Бауэра, инициативу властей не поддерживает никто из местных жителей, и 90% могут проголосовать за независимость.

    Напомним, жители деревни Пиддингтон провели символический референдум о независимости из-за планов властей разместить лагерь для беженцев.

    Месяцем ранее британцы вышли на митинг против превращения бывшей базы ВВС Барнхэм в центр для просителей убежища.

    В прошлом году по городам Соединенного Королевства прокатилась волна антимигрантских протестов на фоне споров о размещении нелегалов.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    21 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша

    Офис генсека ООН анонсировал встречу Лаврова и Гутерриша 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, встреча состоится 24 сентября, передает РИА «Новости». Он подтвердил информацию о предстоящих переговорах во время брифинга для журналистов.

    Отвечая на вопрос агентства о дате проведения встречи, он заявил: «Четверг».

    В прошлом году глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш провели переговоры в Нью-Йорке.

    В июле постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ генсека на письмо российского министра о ситуации в Буче.

    В начале сентября Гутерреш выступил за обновление глобальных структур.

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    22 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на судебный иск трех крупных телеканалов и изданий – CNN, MSNOW и Politico, требующих вернуть им доступ в Белый дом.

    Американский лидер намерен оспорить судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить доступ в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Вне всякого сомнения и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и угрожают нашей национальной безопасности, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», – написал Трамп в Truth Social.

    Журналистов, публикующих подобные материалы, Трамп назвал клоунами, намеренно искажающими факты. По его мнению, почти все статьи о нем подаются в ложном ключе и угрожают Соединенным Штатам.

    Запрет на работу трех изданий в Белом доме был введен 18 сентября из-за распространения названных Трампом фейковых новостей. На следующий день представителям прессы отказали в доступе, деактивировав или изъяв их пропуска. В ответ на это СМИ подали в суд на администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США заявил о смерти американской журналистики. Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова. Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили президенту судом.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    22 сентября 2026, 06:37 • Новости дня
    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша серьезным посредником по Украине

    МИД: Россия не рассматривала Гутерреша посредником по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил об отсутствии у Москвы доверия к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу как к серьезному переговорщику по украинскому конфликту.

    «Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Срок полномочий Антониу Гутерреша на посту генсекретаря ООН завершается 31 декабря.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН открыто поддерживает позицию западных стран, в том числе в контексте ситуации на Украине.

    Российскую столицу уже посетили потенциальные претенденты на пост главы ООН. Среди них генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан и бывший президент Чили Мишель Бачелет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу и обвинил Запад в узурпации секретариата организации. Глава МИД России также назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.


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