  • Новость часаРоссийские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрос на победу объединил россиян на выборах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге
    Меркель после провала ХДС призвала вернуться к идеям Аденауэра
    Путин назвал Лужкова патриотом
    Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской
    22 сентября 2026, 00:55 • Новости дня

    Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на судебный иск трех крупных телеканалов и изданий – CNN, MSNOW и Politico, требующих вернуть им доступ в Белый дом.

    Американский лидер намерен оспорить судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить доступ в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Вне всякого сомнения и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и угрожают нашей национальной безопасности, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», – написал Трамп в Truth Social.

    Журналистов, публикующих подобные материалы, Трамп назвал клоунами, намеренно искажающими факты. По его мнению, почти все статьи о нем подаются в ложном ключе и угрожают Соединенным Штатам.

    Запрет на работу трех изданий в Белом доме был введен 18 сентября из-за распространения названных Трампом фейковых новостей. На следующий день представителям прессы отказали в доступе, деактивировав или изъяв их пропуска. В ответ на это СМИ подали в суд на администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США заявил о смерти американской журналистики. Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова. Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили президенту судом.

    19 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США

    Американист Ордуханян: Закон США об «адских санкциях» ускорит отказ от доллара

    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США; безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. Накануне президент США подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана.

    «Подписание Трампом закона о санкциях против России и Ирана не стало неожиданностью. Это продолжение той политики, которую Вашингтон ведет против всех: Европы, Китая, Индии, России. США в этом смысле – всеядное существо», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США, подчеркивает эксперт: «Франция, Бельгия, отчасти Англия активно покупают российский газ. Что дальше – стопроцентные пошлины на шотландское виски, французское вино, бельгийский эль? Это полный бардак и хаос. Безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки».

    При этом лазейка, позволившая американской администрации замораживать тарифы, небезосновательна: в Вашингтоне понимают, что меры слишком опасны для американской экономики. «Но это не отменяет необходимости политических ответных шагов. России нужно дать понять США: так с нами разговаривать нельзя», – полагает Ордуханян.

    По мнению эксперта, новый закон неизбежно ускорит отказ от доллара. Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Индия уже ведут сделки в национальных валютах.

    «На последнем саммите БРИКС более половины транзакций проходило в нацвалютах. Это объективный процесс. Доллар – не просто финансовый инструмент, а политический. В битве за доллар американцы и англосаксы будут использовать не только финансы», – добавил собеседник.

    Политолог пояснил, что у США осталось два рычага влияния на мир: финансы и информация. «Финансовую составляющую мы сейчас выбиваем. Следующий фронт – контроль информационного пространства. Но остановить многополярность невозможно: в новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства. Все будет сегментировано. Этот процесс уже идет и будет продолжаться независимо от очередных санкционных законов», – прогнозирует эксперт.

    Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Официально документ называется «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм (1955-2026) внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Документ, который лоббировался в Конгрессе более полутора лет, значительно расширяет полномочия исполнительной власти США в части применения вторичных санкций и пошлин в размере до 100% против пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа (в первую очередь ограничения угрожают Китаю и Индии), а также против государств, помогающих Москве обходить энергетическое эмбарго.

    В документе предусмотрена лазейка – санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    По инициативе Белого дома в закон включили продление действующих американских санкций в отношении энергетического и оружейного секторов Ирана еще на пять лет – до 2031 года.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Рожин прокомментировал территориальный спор Франции и США об островах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал спор между Францией и США о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, вспомнив исторический прецедент с продажей Луизианы.

    «Отдали Луизиану, отдадите и Сень-Пьер с Микелоном», – написал Рожин в своем канале в Max.

    Эксперт обратил внимание на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что Париж не намерен отдавать Соединенным Штатам острова Сен-Пьер и Микелон, подчеркнув, что эти территории были и останутся французскими.

    Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой спорные острова были обозначены как принадлежащие Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские политики предлагали отправлять нелегальных мигрантов на острова Сен-Пьер и Микелон.

    Позже Эммануэль Макрон выразил поддержку Гренландии после слов Дональда Трампа о присоединении острова к США.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать ИИ в «высший интеллект»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США раскритиковал термин «искусственный интеллект» и запустил опрос в социальной сети Truth Social для выбора нового названия технологии.

    Президент США предложил пользователям своей социальной сети выбрать новое имя для развивающейся технологии, передает ТАСС.

    «Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» – написал американский политик.

    Согласно предварительным результатам опроса в соцсети Truth Social, большинство участников поддержали первый вариант. За название «высший интеллект» на данный момент отдано 42% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией.

    Американский лидер счел умного президента единственной необходимой мерой контроля для этой технологии.

    При этом сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг нейросетей после серии недавних кибератак.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта

    Трамп анонсировал создание Сил искусственного интеллекта в США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны над Китаем и остальным миром.

    Глава Белого дома намерен в скором времени назначить руководителя новой структуры, передает ТАСС. Политик сравнил инициативу с запуском Космических сил в 2019 году, назвав их появление колоссальным успехом.

    «ИИ – это новая промышленная революция или новый интернет, но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!» – подчеркнул Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    При этом американский лидер не уточнил, планируется ли формирование отдельного вида Вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в субботу предложил переименовать искусственный интеллект в «высший интеллект».

    Ранее Белый дом рассмотрел возможность проверки новых моделей нейросетей перед публичным релизом.

    Комментарии (3408)
    19 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о смерти американской журналистики

    Советник Трампа констатировал смерть американской журналистики

    Tекст: Мария Иванова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл констатировал смерть американской журналистики, назвав современные СМИ обычным предвзятым бизнесом.

    Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл выразил мнение о кончине американской журналистики, передает РИА «Новости».

    «Проблема заключается в том, что журналистика мертва. Американцы рассматривают СМИ как бизнес. Они больше не являются честными и беспристрастными», – сообщил политик.

    Гренелл призвал относиться к средствам массовой информации как к обычным коммерческим предприятиям.

    Ранее Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам каналов CNN и MSNOW, а также журналистам издания Politico, пригрозив им судебными исками. Президент США подчеркнул нежелание видеть на брифингах представителей прессы, негативно освещающих деятельность республиканской администрации.

    Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова.

    В прошлом году американский лидер потребовал лишить лицензии телеканал CBS.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 20:47 • Новости дня
    Истребитель США перехватил самолет над резиденцией Трампа

    F-16 перехватил гражданский самолет над резиденцией Трампа в Кэмп-Дэвиде

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные перехватили небольшой гражданский борт, который вторгся в закрытую зону над резиденцией Кэмп-Дэвид во время пребывания там президента США Дональда Трампа.

    Американский истребитель F-16 перехватил небольшой гражданский самолет, нарушивший воздушное пространство над загородной резиденцией президентов США в Кэмп-Дэвиде, передает ТАСС. В момент инцидента там находился Дональд Трамп.

    «Истребители F-16 НОРАД выполнили перехват самолета частной авиации над городом Термонт, штат Мэриленд, 19 сентября 2026 года, приблизительно в 07:50 утра. В ходе перехвата истребители NORAD применили тепловые ловушки, которые могли быть видны населению», – сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

    Тепловые ловушки использовались для привлечения внимания пилота-нарушителя. Их пуск заметили местные жители, активно обсуждавшие происшествие в социальных сетях. Дональд Трамп прибыл в резиденцию в пятницу вечером и планирует оставаться там до конца выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года американский истребитель перехватил другой самолет над резиденцией Дональда Трампа в Палм-Бич.

    Весной работа аэропорта во Флориде останавливалась из-за появления беспилотника вблизи президентского борта.

    В августе спецслужбы тайно эвакуировали американского лидера на грузовике во время саммита НАТО в Турции.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Axios узнал о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье сообщил, что они встретятся на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

    «Во время разговора много раз упоминалось слово diesel», – сказал источник Axios.

    При этом встреча Трампа и Зеленского пройдет на фоне попыток Белого дома добиться соглашения между Россией и Украиной о взаимных шагах по деэскалации и возобновлении переговоров, а также на фоне усиления боевых действий между двумя сторонами в последние дни.

    Главный переговорщик Зеленского и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил Axios, что в последние дни он работал с представителями Белого дома над организацией встречи политиков, которая, вероятно, состоится во вторник.

    «Важный разговор, мы многое обсудили. Мы договорились встретиться в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатический импульс есть», – написал Зеленский в X.

    Он заявил, что Украина готова «предпринять действительно серьёзные шаги» для заключения соглашения о деэскалации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеканал Fox News передавал слова американского лидера, который потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Президент России Владимир Путин сообщал об успешном отражении атак на НПЗ. NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 03:56 • Новости дня
    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда

    WSJ: Белый дом собрался ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС), пишет WSJ.

    Согласно документам, с которыми ознакомились The Wall Street Journal и американские официальные лица, санкции запретят большинство транзакций с Международным торговым судом (МТС) после льготного периода в шесть-семь месяцев.

    «Это потенциально может парализовать работу суда, запретив ему проводить операции в долларах США и отрезав его от значительной части мировой финансовой системы», – отмечает WSJ.

    Газета указала на то, что подобные шаги администрации США являются резкой эскалацией усилий Вашингтона по ликвидации МУС после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Администрация Трампа не скрывает презрения к МУС и стремится подорвать его авторитет. Американские чиновники хотят, чтобы суд отозвал ордера на арест израильских лидеров, а также прекратил расследование в отношении американских войск в Афганистане», – добавило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.

    Глава Еврокомиссии заступилась за председателя МУС после санкций США, а Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Трамп сообщил о раздумьях об Иране перед «очень серьезными событиями»

    Трамп: Я раздумываю об Иране перед очень серьезными событиями

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту о размышлениях по поводу Ирана и грядущих очень серьезных событиях.

    Главный международный корреспондент Fox News Трей Йингст получил комментарий президента США о ситуации с Ираном, в котором он заявил об открытости ко встрече с иранским президентом на полях ГА ООН.

    По словам корреспондента, Трамп заявил, что Ирану необходимо «вести себя прилично» в условиях обострения обстановки. Он выразил готовность встретиться с иранским лидером Масудом Пезешкианом на полях ГА ООН, но предупредил, что в случае если поведение Ирана не изменится, вскоре могут произойти «серьезные события».

    «Вопрос в том, когда именно мне уничтожить их страну? Им лучше вести себя прилично», – привел слова Трампа Йингст в соцсети Х, где также представил свой репортаж после разговора с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Ирана сообщили о планах США начать новую войну. Американский лидер заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном, он также сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 04:41 • Новости дня
    Bloomberg: Сбои в работе ИИ привели к удару США по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведывательные данные, устаревшие изображения и чрезмерная зависимость от искусственного интеллекта способствовали ракетному удару, в результате которого в иранском Минабе погибли 123 ребенка.

    По словам официальных лиц, участвовавших во внутреннем расследовании инцидента, уже через несколько часов после ракетного удара 28 февраля по иранской школе некоторые сотрудники Пентагона знали, что ответственность за него несут США, передает Bloomberg.

    Это расследование выявило, как теперь описывают официальные лица, целую череду предотвратимых ошибок.

    Чиновники США заявили, что проблемой стала устаревшая информация. Хотя объект в Минабе был идентифицирован за несколько лет до этого как военный комплекс, имелись доказательства того, что он был изменен и сменил свое назначение, заявили они.

    Физические изменения, отражающие новое строительство, видимые на спутниковых снимках, произошли почти десять лет назад, и объект открыто функционировал как школа.

    По словам официальных лиц, в Центральном командовании США (CENTCOM), которое проводило атаку, некоторые сотрудники слишком полагались на искусственный интеллект, встроенный в интеллектуальную систему Maven. Система Maven, разработанная компанией Palantir Technologies Inc., позволяет пользователям просматривать и координировать сложные военные операции.

    Некоторые сотрудники Центрального командования ожидали, что система Maven выявит устаревшую информацию или несоответствия в собранных разведывательных данных о потенциальных целях. Неясно, почему у них были такие ожидания, отметило Bloomberg.

    В компании-разработчике Palantir отрицают причастность их ПО к удару по Минабу, но в Maven после инцидента внедрили новые возможности, которые «повторно анализируют исходные разведданные для выявления факторов, которые могли бы исключить цель из числа потенциальных, а также отмечают несоответствия и неточности, которые могли быть упущены при ручной проверке», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Bloomberg в июне сообщало, что ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране. ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    В «Ашане» заявили о продолжении работы после смены управления
    Минобрнауки предложило изменения в порядок приема в российские вузы
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США