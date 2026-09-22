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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня

    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Finnair анонсировала прямой рейс из Европы длительностью почти сутки

    Finnair анонсировала прямой рейс из Хельсинки в Мельбурн

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская авиакомпания Finnair объявила о запуске 25 октября прямых рейсов из Хельсинки в Мельбурн, длительность которых превысит 20 часов из-за облета территории России.

    «Наш новый захватывающий маршрут, Мельбурн, который откроется в октябре, станет первым направлением Finnair в Австралии. <...> Начиная с 25 октября 2026 года вы можете ежедневно летать из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок на наших самолетах Airbus A350», – сообщили на сайте авиакомпании.

    Там пояснили, что в Бангкоке будет совершаться техническая остановка для дозаправки на 1,5 часа, весь полет займет порядка 22 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД заявили о работе над перезапуском прямых рейсов с Токио и Сеулом. президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом.


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    22 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Стубб призвал не слишком бояться Россию

    Финский президент Стубб призвал не бояться Россию

    Стубб призвал не слишком бояться Россию
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб предостерег Европу от «чрезмерной реакции» на Россию, так как Москва не стремится к полномасштабной войне с НАТО.

    Стубб признает, что Европе необходимо подготовиться к «продолжающимся гибридным и диверсионным атакам», но предупреждает, что Европе не следует «чрезмерно реагировать», поскольку Москва стремится лишь повлиять на ЕС, чтобы тот снизил поддержку Украины, заявил он газете Politico.

    «Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И всякий раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву», – заявил Стабб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Он добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

    «Они будут продолжать запугивать, и нам просто нужно, как я уже сказал, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой ситуации», – посоветовал финский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб в августе счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО, к тому же он усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.


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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    21 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Yle: Экс-начальника финской полиции безопасности обвинили в разглашении гостайны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари предстанет перед судом по обвинению в раскрытии секретных сведений и превышении должностных полномочий, сообщил телерадиовещатель Yle.

    «Бывшему главе Supo Антти Пелттари вменяют разглашение тайны, связанной с нацбезопасностью, и злоупотребление служебным положением», – приводит РИА «Новости» сообщение Yle.

    По данным следствия, инцидент с раскрытием секретных сведений произошел в конце лета – начале осени 2020 года. Факты превышения должностных полномочий фиксировались на протяжении длительного времени: с июня 2012 года по конец 2023 года.

    Разбирательство по данному делу стартовало весной 2024 года. Тогда финские СМИ сообщали о расследовании контактов ведомства с предполагаемыми информаторами из России. Бывшего начальника спецслужбы подозревают в непринятии должных мер для ограничения доступа к засекреченным данным некоторых бывших сотрудников ведомства.

    Ранее бывший руководитель военной разведки Финляндии Георгий Алафузофф получил условный срок за хранение секретных документов.

    Новый глава финской полиции безопасности Юха Мартелиус назвал Россию главной угрозой для страны.

    Силы обороны Финляндии представили исследование о будущих вызовах безопасности государства.

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    21 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Полянский заявил об одержимости Европы идеей победить Россию

    Постпред при ОБСЕ Полянский: Европа одержима идеей победить Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские политики одержимы идеей победы над Россией и не готовы отказаться от конфронтации.

    Полянский заявил, что европейские элиты не готовы менять курс на противостояние с Москвой, передает РИА «Новости». «Они просто одержимы идеей победить Россию. Эти элиты, находящиеся у власти в большинстве европейских стран, – те же самые элиты, которые на протяжении многих лет продвигали этот украинский антироссийский проект. Они заинтересованы в этом проекте», – сказал дипломат в подкасте East Meets West with Olga and Tara.

    Полянский отметил, что было бы наивно ожидать от европейских политиков изменения курса даже при осознании собственных ошибок. Он подчеркнул, что возможности для дипломатии появятся только в случае серьезных политических изменений и прихода к власти людей, понимающих опасность ситуации.

    Россия, по словам постпреда, сохраняет готовность к дипломатическому решению и предпочла бы мирную реализацию целей специальной военной операции. Однако при отсутствии такого сценария Москва намерена добиваться своих целей на поле боя. Дипломат добавил, что в Европе обеспокоены возможным успехом России, но не имеют четкого плана действий, руководствуясь лишь русофобией и желанием победы Украины.

    Полянский также рассказал, что на неформальные вопросы о том, как европейские коллеги представляют себе победу над военной державой, он получает лишь эмоциональные заявления. По его мнению, это не помогает найти выход из ситуации, созданной Европой, киевским режимом и его спонсорами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Германию ярким примером доведения русофобии до крайностей.

    Дипломат предупредил о вероятности прямого столкновения с западными странами.

    Европейские политики питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение.

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    21 сентября 2026, 08:14 • Новости дня
    Российские оружейники напечатали титановые детали для автоматов на 3D-принтере

    Ростех изготовил партию титановых дульных тормозов методом 3D-печати

    Tекст: Мария Иванова

    В России освоили выпуск деталей для стрелкового оружия на 3D-принтере, напечатав первую партию титановых дульных тормозов весом до 300 граммов.

    Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации выпустил партию комплектующих для стрелкового вооружения, передает Telegram-канал госкорпорации Ростех.

    Специалисты изготовили дульные тормоза-компенсаторы-пламегасители всего за одни сутки. Для печати применялся отечественный титановый порошок и метод селективного лазерного сплавления.

    Инновационный подход позволил создать устройства, которые значительно легче своих классических аналогов. Масса одного такого изделия не превышает 300 граммов. Деталь крепится на ствол, эффективно гасит вспышку и снижает отдачу при стрельбе.

    Напечатанный элемент имеет сложную геометрию с рельефными перегородками и отверстиями под углом. Производить подобные детали традиционными методами долго, дорого и чревато геометрическими отклонениями. Использование 3D-печати помогло существенно ускорить процесс и заметно снизить себестоимость готовой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский рынок аддитивных технологий достиг объема в 22,3 млрд рублей в 2025 году.

    Объединенная двигателестроительная корпорация наладила выпуск силовых установок из полностью отечественных деталей.

    Специалисты Ростеха увеличили объемы ремонта и модернизации стрелкового оружия на 10%.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Кабмин Чехии утвердил проект бюджета с дефицитом 18 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий дефицит в размере около 18 млрд долларов и рост расходов на оборону.

    Правительство Чехии утвердило проект государственного бюджета на 2027 год, дефицит которого составит 386 млрд крон, или около 18 млрд долларов, передает ТАСС. Документ предполагает снижение дефицита на три миллиарда крон по сравнению с первоначальным предложением министерства финансов, озвученным в начале сентября.

    Доходы государственной казны запланированы на уровне 2,199 трлн крон (примерно 104 млрд долларов). Расходы при этом составят 2,585 трлн крон (около 122 млрд долларов). Проект бюджета теперь должен пройти процедуру утверждения в парламенте.

    В документе заложено существенное увеличение финансирования ключевых социальных сфер. Планируется повысить расходы на систему здравоохранения, образование, а также увеличить размер пенсионных выплат. Кроме того, оборонные траты страны в следующем году должны вырасти до 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Минфин Чехии предложил принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон.

    Весной чешский премьер-министр Андрей Бабиш признал отставание страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В июле вооруженные силы республики пополнились последним из 42 переданных Берлином танков Leopard 2A4.

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    21 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Латвия, Литва и Эстония выразили желание закупить японские вооружения

    Kyodo News: Латвия, Литва и Эстония захотели купить японское оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми официальное письмо о заинтересованности в закупке японских вооружений.

    Министры обороны трех стран уведомили об интересе к военной продукции в мае в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    В документе указывались конкретные виды военного снаряжения, однако детальные сведения о потребностях прибалтийских стран не приводятся.

    В конце апреля Токио отменил действовавший запрет на экспорт вооружений. После этого Япония договорилась о поставке Австралии новейших ракетных фрегатов класса «Могами» и начала переговоры о продаже таких кораблей Новой Зеландии.

    Кроме того, Филиппины и Индонезия проявили интерес к получению списанных из состава японских ВМС подержанных ракетных эсминцев и подлодок. Токио обсуждает вопрос поставки этим государствам зенитных и противокорабельных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Токио пригрозил остановить поставки деталей оружия странам-агрессорам.

    В конце апреля Министерство иностранных дел сообщило о заверениях Японии не поставлять вооружения на Украину.

    В середине апреля японские власти отменили ограничения на экспорт военной продукции.

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    21 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    BFMTV: При взрыве и пожаре на заводе на северо-западе Франции пострадал человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва и последующего пожара на фармацевтическом заводе на северо-западе Франции пострадал один человек, которого экстренно эвакуировали на вертолете, сообщил телеканал BFMTV.

    Взрыв на фармацевтическом предприятии Pharmasynthese в городе Сен-Пьер-лез-Эльбеф департамента Приморская Сена привел к возгоранию и ранению одного человека, передает РИА «Новости». Пострадавший был экстренно госпитализирован.

    «В понедельник, 21 сентября, взрыв вызвал пожар на заводе… Один человек получил ранения», – цитирует агентство сообщение французского телеканала BFMTV. Глава пожарно-спасательной службы департамента Эммануэль Менди уточнил, что раненого доставили на вертолете в ожоговое отделение местной больницы.

    Завод специализируется на производстве активных ингредиентов для фармацевтической отрасли. Как сообщили в муниципалитете, пламя удалось оперативно локализовать и потушить благодаря автоматической системе пожаротушения и быстрому прибытию спасателей. В региональной префектуре подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для жителей окрестностей.

    В августе огонь охватил складское помещение химического предприятия в коммуне Гандранж.

    В июле владелец французского металлургического завода сгорел при тушении вызванного молнией пожара.

    В 2024 году в департаменте Приморская Сена вспыхнул пожар на нефтеперегонном заводе.

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