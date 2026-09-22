Пентагон отменил визит министра обороны Польши

Tекст: Катерина Туманова

«В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.



